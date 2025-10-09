Comparte tu Sazón en el Festival Cultural de Calaveras; Aquí te Decimos Cómo

¿Tienes una receta tradicional que nunca falta en tu altar de muertos? ¿Preparas el mejor pan de muerto, dulces típicos o platillos que honran nuestras raíces? ¡Esta es tu oportunidad de compartirla con todos!

Ya está abierta la convocatoria para participar en el Festival Gastronómico “Sabores Santos”. Tienes hasta el lunes 13 de octubre para inscribirte.

Solicita tu ficha de inscripción al correo cocinapatrimonialags@gmail.com o acude a la Dirección General del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), en Venustiano Carranza No. 101, Centro.

Una vez que la llenes, puedes enviarla por correo o entregarla directamente en la Casa de Cultura Víctor Sandoval.

Los ganadores tendrán la oportunidad de exponer sus productos al público del 24 de octubre al 2 de noviembre, durante el Festival Cultural de Calaveras, en la Megavelaria de Expoplaza (atrás de la Plaza de Toros Monumental).

Para más información, comunícate al 449 910 20 10, ext. 4077, de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.

Forma parte de esta deliciosa tradición organizada por el Instituto Cultural de Aguascalientes, a través del programa Aguascalientes ¡Sí Saaabe!