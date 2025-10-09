¿Quieres Aprender un Oficio? En Aguascalientes hay más de 350 Opciones, ¡inscríbete ya!

A Través del ICTEA

Las inscripciones cierran este sábado 11 de octubre y las clases inician el lunes 13 de octubre.

Entre las áreas de formación se encuentran idiomas, informática, electrónica, mecánica automotriz, electricidad, gastronomía, estilismo, y más.

Las clases se impartirán en los 11 planteles del ICTEA distribuidos en todo el estado; mayores informes en el teléfono 449 978 46 00.

¿Te interesa ampliar tus oportunidades de desarrollo profesional? El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) te ofrece más de 350 cursos para fortalecer tus habilidades laborales; las inscripciones cierran este sábado 11 de octubre y las clases comienzan el lunes 13 de octubre.

La amplia oferta de cursos prácticos contempla diversas áreas de formación, como idiomas, informática, electrónica, sistemas computacionales, mecánica automotriz, electricidad, gastronomía, estilismo, diseño de imagen y confección industrial de ropa, entre muchas otras.

Las capacitaciones se impartirán en los 11 planteles del ICTEA distribuidos en todo el estado y se dirigen a personas de 15 años en adelante; todos los cursos cuentan con validez oficial, horarios flexibles y costos accesibles, además de ser impartidos por instructores con amplia experiencia en su campo.

Para registrarse, las personas deberán acudir al plantel de su interés y presentar copia del acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio, además de efectuar el pago correspondiente.

La oferta de cursos en cada plantel, se puede consultar en la página de Facebook del ICTEA: https://www.facebook.com/ICTEAgs.

Para más informes, comunicarse al teléfono 449 978 46 00 o enviar mensaje de WhatsApp al 449 352 91 58.

El ICTEA reitera su compromiso con la formación para el trabajo y el impulso al talento de las y los aguascalentenses, mediante la promoción de la mejora continua y la inserción laboral en un mercado cada vez más competitivo.