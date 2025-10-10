Miguel Varela Impulsa la Limpieza de Panteones Para Preservar las Tradiciones del Día de Muertos

Por instrucciones del presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos, lleva a cabo desde el 1 de octubre la limpieza anual profunda en los panteones del municipio.

La titular de la dependencia, Guadalupe Flores Escobedo, informó que una cuadrilla integrada por 40 trabajadores realiza labores de poda, restauración de fachadas y mantenimiento de bardas perimetrales, con el objetivo de concluir estos trabajos antes de las festividades del Día de Muertos.

“Buscamos que quienes visitan a sus fieles difuntos en los panteones de Zacatecas puedan encontrar los pasillos en buen estado. Además, vamos a llevar a cabo fumigaciones en el Panteón de Herrera, La Purísima y Jardines del Recuerdo”, señaló Flores Escobedo.

La funcionaria destacó que el cuidado de las tumbas corresponde a las familias de las personas que reposan en los distintos panteones, ya que estos espacios son propiedad privada. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para que realicen la limpieza de sus tumbas, criptas y mausoleos.

“Nosotros podemos limpiar los pasillos y alrededores, pero en propiedad privada no podemos intervenir. Para facilitar la limpieza, las familias contarán con agua y contenedores especiales para la basura. Además, tendremos remolques circulando para recolectar los desechos, algo que no se había implementado en años anteriores”, apuntó.

Finalmente, la directora informó que también se brinda apoyo a los panteones de las comunidades del municipio, y reiteró que estas labores de mantenimiento se realizarán de manera permanente durante todo el año para conservar en óptimas condiciones los espacios de descanso de las y los zacatecanos.