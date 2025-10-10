DIF Estatal Entrega Apoyos a 235 Comedores en Beneficio de más de 15 mil Personas

Acceso a Alimentación Digna y Saludable: Aurora Jiménez

De estos espacios, 166 son comedores escolares y 69 comunitarios.

Los insumos entregados incluyen atún, arroz, lentejas, frijol, avena, cacahuate, frutas y verduras congeladas, leche descremada, entre otros.

Es una prioridad del gobierno estatal garantizar el derecho a una alimentación digna para todos los sectores.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó una gira por diversos municipios del estado para entregar apoyos alimenticios a 235 comedores, de los cuales 166 son escolares y 69 comunitarios, beneficiando así a 15 mil 724 personas.

La presidenta del DIF Estatal y primera voluntaria, Aurora Jiménez Esquivel, informó que esta acción responde a una de las prioridades de la gobernadora Tere Jiménez: asegurar el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad a una alimentación digna y saludable.

“Nuestro objetivo es que ningún niño, adulto mayor o persona en condición vulnerable se quede sin un plato de comida que le nutra y le impulse a tener una mejor calidad de vida, por ello acudimos a cada rincón del estado para entregarles los alimentos”, expresó Jiménez Esquivel.

Los apoyos entregados incluyen productos fundamentales para una dieta saludable como atún, arroz, lentejas, frijol, pasta integral, avena, cacahuates, harina de maíz, leche, frutas y verduras congeladas, entre otros.

La primera voluntaria informó que los comedores escolares, en sus modalidades de desayunos calientes y fríos, están diseñados para ofrecer alimentos nutritivos a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas, promoviendo así su desarrollo físico e intelectual, lo que impacta positivamente en su rendimiento académico.

Mientras que los comedores comunitarios brindan atención preferente a adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas en situación de calle, con el fin de mejorar su nutrición.

Finalmente, Aurora Jiménez reconoció el valioso trabajo de las voluntarias y voluntarios que preparan los alimentos en cada comedor. Estas personas reciben capacitación especializada en nutrición y manejo higiénico de alimentos por parte del equipo del DIF Estatal, a fin de garantizar la calidad de cada platillo que se sirve en estos espacios.