Héctor Castorena Esparza Rinde Protesta Como Nuevo Director General del DIF Estatal

En Sesión Ordinaria del Consejo Directivo

Fue nombrado por unanimidad.

Se comprometió a trabajar a favor del fortalecimiento de la familia y en beneficio de los sectores más necesitados de la población.

En la 9.ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado Aguascalientes (DIF Estatal), se aprobó por unanimidad el nombramiento de Héctor Castorena Esparza como director general de esta institución, quien tomó protesta del cargo.

El funcionario estatal se comprometió a trabajar para fortalecer a la familia y al tejido social, además de apoyar a los sectores más necesitados de la población: niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Castorena Esparza agradeció a la gobernadora Tere Jiménez y a la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez, por la confianza que le confieren para asumir esta responsabilidad.

Así mismo, resaltó que entre los proyectos prioritarios de esta dependencia están la construcción del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, el centro de convivencia Casa Libertad, además del centro de acogimiento residencial Casa del Adolescente Mujeres, para garantizar la protección de los derechos y el sano desarrollo de estos sectores de la población.

Finalmente, Castorena Esparza subrayó que el DIF Estatal se mantiene cercano a la gente que más lo necesita y que trabaja con las puertas abiertas.