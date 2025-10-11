Mi Jardín de Flores

Turistas, Espantados por Secuestro

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC. – Viernes 10 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

La Fiscalía no Saca de la Milpa a un Perro

EN ENERO, tres empleados municipales de Fresnillo, Zacatecas: Gustavo Manuel, Brandy Armando y Libertad se confabularon y se apoderaron de poco más de un millón 300 mil pesos en efectivo que los contribuyentes habían pagado por el impuesto predial, fi ngiendo un asalto que no ocurrió.

A CASI 10 meses del frustrado autorobo, Gustavo Manuel y Brandy Armando fueron hallados culpables y sentenciados a cuatro años de prisión, luego de haber regresado 667,191 pesos.

-¿Y LIBERTAD?

-ESA ES la incógnita: ¿quién defi ende a esa mujer que como se dice fue el cerebro de tal “golpe” al erario?

-DICEN -no la conozco- que Libertad es muy guapa y…

-NO, NO es lo que se imaginan: el fi scal es incapaz de hacer algo indebido y el alcalde dudo mucho que esté defendiendo a la mujer, además de que está en prisión preventiva.

-¿ENTONCES dónde quedó el resto del dinero… y por qué se defi ende tanto a esa mujer que, como se dice, fue la que fraguó el autoasalto.

-AUTORROBO.

-PUES aquí hay gata encerrada, ya se le notaron los bigotes, por eso digo que es el francés o el Javo el que está defendiendo a la mujer, y aquí cabe la pregunta: ¿a cambio de qué?

-¡MAL pensados!

-BUENO, yo nada más decía: si fueron tres los “ratellos” ¿por qué sólo dos están sentenciados y sólo regresaron la mitad del botín?

¿NO QUE EL francés es un buen investigador? Temen Viajar a Zacatecas…

-QUE EN Aguascalientes hay preocupaci ón por el secuestro de un joven que fue privado de su libertad de manera violenta a pocos metros de la caseta de cobro de la carretera federal 45 en Osiris, Zacatecas.

-LA NOTICIA se llevó la portada de Página 24 Zacatecas, es un escándalo, medios de comunicación de Aguascalientes están recomendando no viajar a la capital del estado: el joven fue desaparecido por gente armada, al parecer narcos, con todo y camioneta de reciente modelo.

LA NOTA LA escribió el compañero Esteban Bonilla, es muy escueta pero reveladora, por eso ya nadie quiere ir a Zacatecas capital, ni a municipio alguno.

-¿Y QUÉ dice la nota?

-NO DIFIERE mucho de la que escribió el compañero Margarito, me la envió el reportero Esteban Bonilla, y tiene la misma información:

‘UN HOMBRE originario de Aguascalientes fue privado de su libertad por varios sujetos armados, en la caseta de cobro Cuauhtémoc-Osiris, Zacatecas.

AL CIERRE de esta edición, se desconoce el paradero de la víctima de 30 a 35 años, presuntamente sobrino de un doctor propietario de una clínica particular de Aguascalientes.

DE ACUERDO con información extraofi cial, la mañana del miércoles 8, el aguascalentense conducía una camioneta Ford pickup de modelo reciente, por la Carretera Federal 45, rumbo a Zacatecas.

EN LA CASETA de cobro de Osiris, fue interceptado por delincuentes armados, quienes lo bajaron de la unidad y lo subieron al vehículo que ellos tripulaban.

UNO DE LOS secuestradores se puso al volante de la troca y se alejaron con rumbo desconocido.

AL TENER conocimiento del secuestro, las autoridades zacatecanas y de Aguascalientes implementaron diversos operativos en municipios del vecino estado, sin que se supiera nada más.

-¡VIRGEN SANTA, por eso me dicen que el Centro Histórico de la capital del estado está muy solo, este caso espantó al turismo!

-PERO AL ‘Holgazán’ la sonrisa no se le borra.

-ÉL NO tiene problema, su concha de caguama hace que todo se le resbale, no tiene ápice de vergüenza, es un cínico, pero ya mero se va a Chi…huhua a un baile.

-PUES ojalá y pronto liberen sano y salvo al joven secuestrado.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.