Impulsa INMUZAI Capacitaciones en Administración Pública Para Ofrecer Mejores Servicios

El compromiso del Ayuntamiento de Zacatecas con la eficiencia y la perspectiva de género se reafirma. El personal del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (INMUZAI), encabezado por su directora Georgina Arce Ramírez, participó activamente en una jornada de capacitación en materia de Administración Pública.

Esta iniciativa tuvo como objetivo principal fortalecer los conocimientos del equipo sobre el funcionamiento de la administración municipal y promover el buen desempeño del servicio público. La capacitación es un paso clave para optimizar los procesos internos del instituto y, en consecuencia, la atención que se brinda a la ciudadanía.

La directora Georgina Arce Ramírez destacó la importancia de que el personal se mantenga actualizado, ya que esto se traduce directamente en un servicio más ágil, profesional y sensible a las necesidades específicas de las mujeres del municipio.

Bajo la visión del presidente municipal, Miguel Varela, el Ayuntamiento de Zacatecas seguirá impulsando estas acciones de formación. El alcalde reitera su compromiso de trabajar incansablemente para brindar una atención más eficiente y, sobre todo, con una sólida perspectiva de género a todas las mujeres zacatecanas, asegurando que cada servicio y programa contribuya efectivamente a la igualdad y al desarrollo.

Con estas capacitaciones, el INMUZAI se posiciona para ofrecer una administración pública moderna, transparente y con un enfoque humano, elementos esenciales para construir un municipio más justo e igualitario.