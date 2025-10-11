Narcos Arrojan Ponchallantas Para Evitar Detención

Aquí Fresnillo, Zacatecas

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Ayer por la mañana miembros de la delincuencia organizada arrojaron sobre la avenida Plateros ponchallantas (varilla en forma de cruz), y con ello evitar ser detenidos por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN) y Militares.

Alrededor de las 11:00 horas de este viernes, al menos una camioneta de uso particular resultó afectada por artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y que fueron arrojados sobre citada avenida a la altura de la colonia Solidaridad.

De acuerdo con el conductor afectado, su unidad de motor se ponchó mientras circulaba por esa zona; sin embargo, continuó avanzando hasta llegar al jardín de la colonia Emiliano Zapata, donde se dio cuenta que el neumático delantero derecho presentaba una perforación por una de estas varillas puntiagudas.

Ante el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) del grupo de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) acudieron al lugar para retirar las varillas que pudieran haber quedado sobre el pavimento y evitar que otros automovilistas resultaran perjudicados.

La zona se mantiene vigilada con recorridos preventivos de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el fin de evitar más daños.

Se sabe en las diversas líneas de investigación que los ponchallantas fueron arrojados por hombres armados que circulaban en la avenida Plateros y quienes lograron huir del lugar con rumbo desconocido en una camioneta. Afortunadamente solo una unidad de motor resultó dañada y los policías de los tres órdenes de gobierno lograron quitar cada uno de los objetos de varilla en forma de cruz.

Se realizó un operativo de búsqueda de los hombres armados por parte de los uniformados en la mancha urbana y en la zona rural, sin embargo fracasaron.