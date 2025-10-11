Secuestran a Joven de Aguascalientes y le Roban Camioneta

Está Desaparecido, es Sobrino de Conocido Médico

Por Margarito Juárez González

Zacatecas, Zac. – Un joven originario del estado de Aguascalientes fue privado de la libertad de manera violenta y despojado de su camioneta a escasos metros de la caseta de cobro de la carretera federal 45 en Osiris; trascendió que es sobrino de un conocido médico y propietario de una clínica en el vecino estado.

La privación de la libertad se suscitó por la mañana de este jueves cuando el joven fue interceptado por un vehículo tripulado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada y, al lograr frenarlo, lo despojaron de su camioneta marca Ford de modelo reciente para después hacer que abordara a otra unidad de motor, en la cual se lo llevaron con dirección desconocida, relataron fuentes cercanas a los hechos.

Se informó también que la camioneta se la llevaron los sujetos armados, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN) y Militares además de la Policía de Investigación, en los municipios aledaños con la intención de dar lo antes posible con su paradero, sin embargo, no se ha obtenido un saldo positivo.

Personas cercanas a la familia del joven detallaron que hasta el momento no se ha pedido rescate, ni se tiene conocimiento del paradero de él o de la camioneta. Los familiares del afectado acudieron ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a interponer la denuncia correspondiente.

Se sabe que los elementos de la Policía de Investigación están realizando operativos de búsqueda en varios puntos del estado de Zacatecas y han informado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes y con ello se pueda realizar la búsqueda también en el citado vecino estado.