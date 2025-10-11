C5i de Aguascalientes Reafirma su Liderazgo Nacional al ser Reconocido Como el Número uno en Innovación Tecnológica y Coordinación Operativa

En el Encuentro Nacional de Centros de Comando y Control

Fue reconocido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México.

Este logro es resultado del trabajo en equipo y la coordinación permanente con los tres niveles de gobierno.

Asimismo, el C5i resalta por la universalidad de la línea de emergencia, la implementación exitosa de la telemedicina y la aplicación de protocolos diseñados para proteger a la niñez.

El C5i de Aguascalientes fue reconocido como el mejor del país por su innovación tecnológica, coordinación operativa y enfoque humano en la atención de emergencias, durante el Encuentro Nacional de Centros de Comando y Control, organizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México.

Michelle Olmos, directora general del C5i, resaltó que este reconocimiento es resultado del trabajo en equipo y la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno, lo que permite brindar respuestas rápidas y efectivas ante cualquier situación de riesgo.

Asimismo, señaló que el C5i Aguascalientes se distingue por la coordinación con diversas instancias clave como el Centro Regulador de Urgencias Médicas, la Cruz Roja, el Centro Estatal de Manejo del Fuego, Protección Civil, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) y la Fiscalía General del Estado, consolidando así un modelo único de atención integral en el país.

Agregó que entre los logros más importantes se encuentra la universalidad de la línea de emergencia, que hoy permite reportar incidentes desde distintas herramientas como WhatsApp y el botón de vida, entre otras; la implementación exitosa de la telemedicina con la prestación de servicios médicos a través de videollamadas; y la aplicación de protocolos diseñados para proteger a la niñez.

“Estas acciones son reflejo del compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la ciudadanía. También avanzamos de la mano con el Secretariado Ejecutivo Nacional para certificarnos el próximo año bajo sus nuevos lineamientos y la norma nacional. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la seguridad de las familias de Aguascalientes con tecnología de punta y eficiencia en la atención de emergencias”, reiteró Michelle Olmos.

De igual forma, durante el encuentro se reconoció el valioso compromiso del jefe de sala del C5i, Martín Fonseca Rodríguez, quien cuenta con más años de servicio entre todos los centros de emergencia del país, siendo un ejemplo de dedicación, profesionalismo y entrega al servicio de la comunidad.

Finalmente, subrayó que el C5i Aguascalientes se mantiene como referente nacional en seguridad, coordinación y tecnología aplicada a la seguridad, trabajando día con día para salvar vidas.