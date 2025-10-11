Con Éxito Concluye la Campaña de Reforestación “Árboles Fuertes, Huellas Gigantes 2025”; más de 125 mil Árboles se Plantaron en Aguascalientes Este año

Incremento de 17.9%

Como parte de esta estrategia integral, se contempla plantar 500 mil árboles a lo largo de la actual administración estatal.

Con estas acciones se mejora la calidad del aire y se asegura la captación y filtración de agua para la recarga de los mantos acuíferos.

La última jornada de reforestación se llevó a cabo en Paseos de Aguascalientes, Jesús María, donde se plantaron más de 1,300 especies.

Con gran éxito concluyó la campaña de reforestación “Árboles Fuertes, Huellas Gigantes 2025”, en la que se sembraron más de 125 mil árboles y plantas, lo que representa un incremento del 17.9 por ciento en comparación con el año anterior.

Así lo informó la secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes (SSMAA), Sarahí Macías Alicea, quien destacó que este programa de reforestación forma parte de una estrategia integral para la protección del medio ambiente, en la que se tiene la meta de plantar 500 mil árboles durante la presente administración estatal.

Detalló que la última jornada de reforestación se llevó a cabo esta semana en el fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, Jesús María, donde en coordinación con el Municipio, se plantaron más de 1,300 especies como bugambilia, pirul, olivo, tabachín, trueno, pino, fresno, temachaco y leucaena, entre otros.

Precisó que la plantación de especies nativas o adaptadas no sólo se realiza en espacios públicos y áreas verdes de todos los municipios, sino también al interior de instituciones, empresas y lugares estratégicos, lo que fortalece el trabajo conjunto.

“Los nuevos árboles y plantas en zonas urbanas y rurales ya están generando un impacto positivo en la calidad de vida de las y los aguascalentenses. Este esfuerzo se alinea con la visión de la gobernadora Tere Jiménez, quien trabaja por un estado verde, sostenible y próspero”, afirmó.

Agregó que este programa también mejora la calidad del aire y favorece la captación y filtración de agua para la recarga de los mantos acuíferos, lo que asegura un legado sostenible para las familias de Aguascalientes.

En la última jornada de reforestación de este año, también estuvieron presentes Martina Garza Martínez, secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad del municipio de Jesús María; Omar Camarillo, regidor de Jesús María; y Amed Delgado Tamayo, titular de la Secretaría del Deporte del mismo municipio. Además, se contó con la participación de estudiantes y docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytea) plantel Jesús María, así como representantes de las empresas JM Romo, Lixil y Paynal.