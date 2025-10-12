Mi Jardín de Flores

De Puebla del Palmar a París, Francia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Nuestra solidaridad siempre con Pedro Castillo, y pues creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte), pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 11 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

El Súper Mamón David Octavio García Flores

VAYA QUE don David Octavio García Flores “se orinó -como dice por acá la gente de Chalchihuites- fuera de la bacinica”.

-¿POR QUÉ lo dice, madre Teresa?

-PORQUE EL hombre aumentó la tarifa de agua potable, pero al dicho aumento lo etiquetó como ‘sanamiento de agua’.

-¿CÓMO? AHORA resulta que el agua está enferma… ¡juar, juar, juar, vaya que el tal David Octavio García, resultó ‘súper mamón’, a ver si al rato no la vuelven a subir las tarifas y le ponen ‘por acarreo de agua’.

-NO LES dé ideas, don Roberto.

-ES QUE la burocracia es previsible, nomás están como changos a ver cómo y cuándo dan el ramalazo: los piperos dan más barata el agua que la ratera de Jiapaz: ya le están cobrando a los particulares como si fueran hotel, ¡no mamen!

-DEBERÍAN DE hacerle una auditoría a Jiapaz, se me hace que es una sucursal de la ‘Cueva de David Monreal y sus 40 ladrones’, no tienen llenadero.

-SER GOBIERNO es el negocio más rentable: recuerden que ‘El RaTello’ iba a estar fuera de Zacatecas ‘dos años máximo porque tengo familia que mantener’, decía, pero pues el narizón ya rebasó los cuatro años y sigue ausente, lo que quiere decir que salió de Palacio de Gobierno bien forrado de billetes: ¡cinco años de saqueo!

-¿SEGUIRÁ RADICANDO en Querétaro y ‘construyendo casitas para vender’?

-AHORA DICEN que radica en la Ciudad de México, quesque anda buscando chamba en la burocracia…

-NO LO creo, ellos son ‘derechangos’, la izquierda les da urticaria, ¿no recuerdan que la Cristina le rezó a la Virgencita de Fátima, rogándole que no permitiera que llegara López Obrador a la Presidencia de México, quesque porque nos iba a llevar al comunismo?

-¿QUÉ LOQUILLA, verdad? Brincos diera, pero ‘mi cabecita de algodón’ arrolló en las elecciones y ‘El Narizón’ de su esposo se puso dos veces de tapete para recibirlo acá en Zacatecas.

“DICEN QUE la Cristina lloró lágrimas de sangre por la aplastante derrota de José Antonio Meade, y que por meses no salió de su casa, pues ella apostaba que la Virgencita de Fátima le haría el milagro de ‘salvar a México de las garras del comunismo’, jajaja…

“QUÉ LOQUILLA, todavía en internet circula su rezo, dice:

‘DIOS TE salve María llena de gracia el SEÑOR está contigo en este bendito día 13 de mayo en que conmemoramos tu más reciente aparición, te pido protejas mi patria de la amenaza de una dictadura socialista y nos des un buen gobernante, te pido por la salud de mi familia y de quien amo y que dirijas tus dulces ojos amorosos a los Zacatecanos’.

-PUES YO creo que la Virgencita de Fátima no la escuchó porque ella es de izquierda, porque con la Dra. Sheinbaum, la izquierda sigue en el poder.

-POR ALGO ha de ser.

Son de Izquierda con Lujos de Derecha

“LA SITUACIÓN es que son de izquierda y gozan como de derecha, ahí está María de Jesús Monreal Pérez, hija de ya saben quién, que fue invitada VIP a la Fashion Week de París 2025,una casa de modas de lujo; entonces la María de Jesús cambio los huaraches por lujosas sandalias y las playeras de la Comercial Mexicana por ropa francesa de pedigrí.

DEL RANCHO Puebla del Palmar a París, ¡viva la cuarta transformación! “Y YO que no puedo viajar a San Diego, California, a visitar a mis primas…

-NO VA porque no quiere, doña Petra…

-NO, PUES no puedo darme ese lujo, capaz que cuando regrese mi lugar lo ocupa otra persona; no, no me arriesgo.

-HUBIERA SEGUIDO en la grilla, doña Petra, de seguro sería regidora, cuando menos a tanto pendejo… mejor así, de lejecitos porque eso y lo corrupto, se pegan… ¡zafo! Regresan las Ejecuciones

OTRA VEZ ahoora el Zacatecas violento: un menor de edad fue ultimado a balazos, se dice que fueron los malos organizados, ¿pero qué mal les pudo haber hecho un niño de 16 años?; esto es un crimen abominable que pide justicia al cielo.

-PUES SÍ, porque en Zacatecas impera la impunidad.

-ESO SÍ: identifican a los asesinos, pero no los detienen porque son amigos de ya se sabe quiénes…

-¡LOS MONREAL Ávila!

-ES CORRECTO: sus amigos pueden robar millones de pesos al erario, matar abogados a balazos y la ley nomás les pela los dientes.

-Y TODAVÍA faltan dos años…

NO, UN año once meses

-LARGOS SE me hacen los días.

-SÍ, PERO lo bueno es que no hay reelección, así es que se termina el sexenio y ¡pelas, David, te vas a Chihuahuaun baile!

-SÍ, PERO luego sigue Saúl.

-¡NO, NO invoque al demonio!, la Dra. Sheinbaum ya dijo que no.

-LA GENTE quiere al Ulises, dicen que cuando estuvo en la presidencia municipal de Zacatecas, hizo buen trabajo.

-¡UY, HAY muchos y muy buenos tiradores, el Fito Bonilla, Carlos Puente, Jorge Álvarez, Miguel Varela…

-EL QUE nombre Morena ese va a ser el candidato a vencer, pero si se une el PRIAN y Movimiento Ciudadano, éstos ganan.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.