El Fondo Cultural Zacatecas Acuerda Colaboración con la UNAM Para Fortalecer la Reflexión y Planeación Sobre el Futuro del Centro Histórico de Zacatecas

El Fondo Cultural Zacatecas sostuvo un encuentro con el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante su visita a Zacatecas con motivo de la presentación de su libro Revolución y reconstrucción: la economía política del México posrevolucionario, 1917-1938.

En el marco de este diálogo, el Fondo Cultural Zacatecas presentó al rector la propuesta de establecer un convenio de colaboración con la UNAM, con el propósito de fortalecer los lazos académicos, culturales y de investigación entre ambas instituciones.

De manera especial, se acordó iniciar una colaboración directa con el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad (PUEC), con el fin de desarrollar una agenda de re􀃀exión y planeación sobre el futuro del Centro Histórico de Zacatecas.

El rector Lomelí Vanegas manifestó su respaldo firme y decidido para que académicos del PUEC tengan presencia constante en la ciudad, participando en mesas de trabajo, conferencias y proyectos académicos enfocados en la preservación, revitalización y proyección del Centro Histórico de Zacatecas.

Esta iniciativa será impulsada dentro del Fondo Cultural Zacatecas por dos destacados universitarios, el doctor Francisco García González y el doctor David Eduardo Rivera Salinas, quienes coordinarán los trabajos académicos y los espacios de análisis que promuevan una visión compartida de qué Zacatecas queremos.

El Fondo Cultural Zacatecas expresa su reconocimiento al grupo Renacer de Zacatecas, por haber hecho posible este valioso encuentro con el rector de la UNAM y por su permanente compromiso con el desarrollo intelectual y académico del estado.

Este acercamiento reafirma el papel del Fondo Cultural Zacatecas como una institución independiente que impulsa la vinculación académica, la planeación urbana y la defensa del patrimonio histórico y cultural como pilares para construir un Zacatecas más fuerte, re􀃀exivo y con visión de futuro.