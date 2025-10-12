Llama Aurora Jiménez a ser Generosos con el CRIT

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo, la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Aurora Jiménez Esquivel, entregó un donativo por 12 millones de pesos al Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) Aguascalientes.

Durante el evento anual de recaudación Teletón 2025, Aurora Jiménez destacó que este apoyo permitirá fortalecer los servicios de rehabilitación y atención integral que brinda el CRIT a las familias. “Cada peso donado se convierte en una oportunidad para que más niñas y niños logren avanzar, recuperen su movilidad y, sobre todo, su esperanza”, expresó la presidenta del DIF Estatal.

Asimismo, reconoció la labor del director general del CRIT Aguascalientes, Paulo César Mercado Luna, y de todo su equipo de trabajo, por su entrega y compromiso en la atención a quienes más lo necesitan.

Finalmente, Aurora Jiménez reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de seguir impulsando políticas públicas que promuevan la inclusión y la atención integral de las personas con discapacidad.