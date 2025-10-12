Reconocerán a Atletas y Entrenadores Destacados con el Premio Estatal del Deporte 2025; Inscríbete

Se Evaluarán Logros, Relevancia y Trayectoria de las y los Aspirantes
¿Has dejado huella en el deporte?, ¿conoces a alguien cuya pasión por el deporte ha inspirado a toda una comunidad? Esta es la oportunidad de reconocer ese esfuerzo.
El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto del Deporte del Estado (IDEA), en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), convoca a deportistas, entrenadoras, entrenadores y promotores del deporte a participar en el Premio Estatal del Deporte 2025.
Este galardón busca destacar a quienes, con dedicación, disciplina y logros sobresalientes, han puesto en alto el nombre de Aguascalientes y contribuido al desarrollo del deporte en el estado.
Las categorías para participar son: Deportista convencional; Deportista adaptado; Entrenador convencional; Entrenador adaptado; y Fomento, protección o impulso de la práctica deportiva.
Se evaluarán los logros, la relevancia y la trayectoria de las y los aspirantes durante el periodo comprendido del 11 de octubre de 2024 al 11 de octubre de 2025.
Las y los interesados en participar deberán presentar la siguiente documentación:
- Carta de propuesta original, firmada y emitida por una asociación deportiva estatal u organismo reconocido
- Acta de nacimiento o carta de naturalización (comprobación de nacionalidad mexicana)
- Curriculum deportivo firmado, con documentos que avalen los logros obtenidos
- Fotografía tamaño infantil
- Mínimo cinco fotografías de competencia en formato JPG o PNG (resolución 600×800 píxeles), entregadas en memoria USB o enviadas al correo: premioestataldeldeporteags@gmail.com
- Copia de identificación oficial vigente (INE o pasaporte). En caso de ser menor de edad, se aceptará pasaporte o credencial escolar reciente
- Comprobante de domicilio, CURP y estado de cuenta bancario simple (con nombre completo, número de cuenta y CLABE interbancaria legible, con antigüedad no mayor a tres meses)
- Hoja de registro oficial debidamente llenada con letra de molde y tinta azul, disponible en los siguientes enlaces: Formato individual: https://goo.su/IvgQG. Formato grupal: https://goo.su/9V6zZPQ. También puede solicitarse en las oficinas del IDEA.
La fecha límite para recibir la documentación es el 14 de octubre de 2025 a las 16:00 horas, en la Jefatura de Deporte Selectivo del IDEA, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Para más informes, comunicarse a los teléfonos 449 970 0678 y 449 970 1350.