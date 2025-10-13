Mi Jardín de Flores

Todos los Medios Hablan de “María Monreal Pérez”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC. – Domingo 12 de octubre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Todos los Medios Hablan de María Monreal,Hija del Diputado

YA LA hicieron famosa, todos los medios hablan de María (de Jesús) Monreal Pérez, hija del eterno legislador don Ricardo Monreal Ávila.

-ES LA comidilla del día: todo Chalchihuites lo comenta.

-POR SUPUESTO,¿qué mujer nieta de un ejidatario tiene la fortuna de ser invitada VIP a la Fashión Week de París? ¡Ni en sueños! Sin embargo María de Jesús -nombre correcto de la hija de Ricardo- lo tuvo y por allá anda la mujer disfrutando de lo lindo la 4T.

-BENDITO SEA mi Padre Dios, sobre todo cuando da a manos llenas, a los integrantes de la familia Monreal Pérez les ha dado en abundancia.

-PERDÓN, madre Teresa, pero esos son unos trepadores de la política: redomados, cambian de partido como de calzones y a donde va ‘El Monris’ van todos cómo rémoras; :han estado en el PRI, PRD, PT, MC y Morena; ¿no en las pasadas elecciones presidenciales el Ricardo coqueteó con el PAN? Hasta voló a España con Santiago Creel Miranda, pero pues no le cuajó.

-PUES YO había oído de la señora Catalina Monreal, pero no de María Monreal.

-SU nombre correcto es María de Jesús, se llama igual que la mamá,lo curioso es que ella es la más morena y así le decían de chiquita.

-PUES mucha gente no la conocía, pero llamó tanto la atención que el equipo de Redacción del Diario El Financiero, escribió: ‘¿Quién es María Monreal Pérez, quien fue captada en la Fashion Week de París? .

MARÍA MONREAL asistió a la Fashion Week de París, un evento conocido por su exclusividad y glamour.

LA familia Monreal enfrenta una nueva polémica, ahora protagonizada por María Monreal, hija del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien fue captada en la Fashion Week de París.

ESTE evento es conocido por su exclusividad y glamour, por lo que ha desatado críticas y cuestionamientos sobre el estilo de vida de la familia Monreal en contraste con el discurso de austeridad promovida por Morena.

A PESAR de ser parte de una familia con notable presencia en la política, María ha optado por mantenerse alejada de la vida pública.

MARÍA es la hija menor de Ricardo Monreal y de María de Jesús (Pérez) Guardado, su esposa.

Aunque se desconoce su edad exacta,es una de ,as dos hijas de la pareja, junto a Edna Catalina Monreal Pérez.

LA FAMILIA de María Monreal es originaria de Fresnillo, Zacatecas, y está involucrada en diversas actividades políticas y sociales.

MARÍA MONREAL Pérez tiene estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde se graduó en Arquitectura.

SU FORMACIÓN académica la ha llevado a emprender proyectos empresariales, destacándose como empresaria en el sector restaurantero, donde posee dos restaurantes en México.

SE HA reportado que ha participado en algunos eventos de campaña de Ricardo Monreal, pero su interés principal parece estar alejado de la política.

MARÍA Monreal Pérez asistió a la Fashion Week de París 2025 como parte de un exclusivo grupo de clientes VIP de reconocida marca de lujo internacional.

ESTE HECHO no pasó desapercibido, ya que su presencia en un evento de tal magnitud reavivó el debate sobre la congruencia del discurso de austeridad promovido por su padre y Morena.

SE REPORTA que la joven se hospedó en el hotel Sofi tel Le Faubourg, cuyo costo por noche asciende a aproximadamente 22 mil pesos, lo que ha generado críticas en torno al contraste entre su estilo de vida y la fi losofía del partido.

LA PARTICIPACIÓN de María Monreal en la Fashion Week desencadenó críticas en redes sociales.

USUARIOS y fi guras políticas cuestionaron la coherencia entre el discurso ofi cial de austeridad republicana que promueve Morena y el estilo de vida de los familiares de algunos de sus representantes.

¿Qué es la Fashion Week de París?

LA FASHION Week de París es el evento más importante de la industria de la moda mundial.

SE LLEVA a cabo dos veces al año y presenta las colecciones de las casas de moda más prestigiosas, como Dior, Chanel, Louis Vuitton, Balmaiin y Hermès.

ESTE EVENTO no sólo es una plataforma para exhibir tendencias, sino también para atraer a celebridades, Infl uencers y fi guras de alto perfi l, generando un gran interés mediático y social.

LA ASISTENCIA de María Monreal al evento se suma a una serie de criticas dirigidas hacia el partido que han surgido en contextos adonde varios legisladores han sido señalados por comportamientos similares, uno de ellos Gerardo Fernández Noroña y su vuelo en un avión privado’.

HASTA aquí la nota ¿qué les parece?.

-TODA UNA celebridad: del rancho a París, vaya suerte.

SI DE comprar su ropa en la Comercial Mexicana, a vestir modelos parisinos de moda muy fi fís, es mucha la diferencia. Un sueño.

BUENO, pues ojalá y así nos vaya a todos los zacatecanos.

YO ME voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.