En 2027 no Seremos Alternativa Seremos Gobierno: Aldo Peláez

El PAN, Calienta Motores

Por Miguel Alvarado Valle

Con la presencia de liderazgos municipales, exdirigentes estatales, militantes y simpatizantes, el Partido Acción Nacional (PAN) en Zacatecas celebró este domingo su Asamblea Estatal, en la que se eligieron a los integrantes del Consejo Estatal y Nacional para el periodo 2025-2028. El encuentro, que tuvo lugar en el museo Manuel Felguérez, marcó el inicio formal de lo que denominaron “la ruta del cambio”, con miras a las elecciones de 2027.

Durante la reunión, el dirigente estatal, Aldo Peláez, llamó a fortalecer la estructura panista en los 58 municipios. Destacó que el PAN se encuentra listo para recuperar la confianza ciudadana y convertirse en alternativa de gobierno, “Hoy inicia la ruta del cambio desde Zacatecas. En 2027 no seremos una alternativa, seremos gobierno”, afirmó ante los asistentes.

Subrayó que Acción Nacional pretende construir presencia territorial real en todo el estado y que su fuerza radica en los militantes comprometidos con los valores del partido.

“Zacatecas merece gobiernos honestos, transparentes y con capacidad”, enfatizó, asegurando que el partido ya trabaja con estructuras locales y campañas de contacto directo con la ciudadanía. Durante la asamblea, Peláez insistió en que el principal objetivo del PAN es recuperar el rumbo de Zacatecas, ante lo que calificó como un panorama de abandono y corrupción, “Hay quienes creen que el zacatecano se ha acostumbrado a la mediocridad, pero nosotros nacimos para cambiar y servir”, expresó, convocando a la militancia a fortalecer la credibilidad del partido mediante acciones concretas y resultados tangibles.

Señaló que Acción Nacional busca “encender la esperanza azul” y recorrer cada rincón del estado para escuchar a la gente y sumar nuevas voluntades a su causa. Posteriormente, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, fue invitado a tomar protesta a los nuevos comités municipales del partido, con representación en los 58 municipios.

El primer edil expresó su orgullo por formar parte de un momento histórico para Acción Nacional, al consolidarse una estructura completa en todo el territorio estatal.

“Esto es el inicio de un ejército ciudadano que busca devolverle la esperanza a Zacatecas”, dijo. Varela aprovechó su intervención para hacer un llamado a romper con lo que consideró “la vieja clase política que ha gobernado Zacatecas por décadas”, haciendo alusión directa a la familia Monreal.

El evento concluyó con la toma de protesta de los presidentes y presidentas de los comités directivos municipales electos y los 80 consejeros estatales quienes se comprometieron a defender los principios del partido y fortalecer su presencia territorial.