Varela Anuncia Cambios en su Gabinete; Insiste en Adelanto de Participaciones

David Monreal le Sigue Cerrando las Puertas al Alcalde

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, informó que en los próximos días se llevarán a cabo cambios en el gabinete del Ayuntamiento capitalino, con relevos en al menos cuatro áreas clave: Tesorería, Oficialía Mayor, Jurídico y Adquisiciones.

El alcalde explicó que la actual tesorera municipal, Alma Judith de León Ayala, dejará su cargo para asumir nuevas tareas, “el cambio no es por ningún pleito, al contrario traemos un proyecto estatal, ella también es consejera estatal y vamos a encaminar otros trabajos partidistas que vamos a hacer en el estado. Ella sigue siendo parte importante del equipo”, señaló Varela Pinedo.

Aclaró que los movimientos forman parte de una reconfiguración administrativa y política al interior del Ayuntamiento, y que todos los funcionarios salientes continuarán colaborando dentro del mismo proyecto político-partidista.

“Todos los que salen siguen siendo parte de este equipo”, enfatizó el primer edil, al tiempo que adelantó que los nuevos nombramientos serán anunciados este lunes.

Durante su declaración, Miguel Varela también abordó el tema financiero del municipio y explicó que se solicitará nuevamente a gobierno del estado un adelanto de participaciones para poder cumplir con los compromisos de fin de año, particularmente el pago de aguinaldos y la nómina.

“El año pasado nos dijeron que sí y de última hora se nos negó el adelanto después de aprobar el presupuesto de egresos que los diputados también aprobaron”, afirmó, al precisar que, en caso de no obtener la autorización, el Ayuntamiento buscará, en una institución financiera, recursos alternativos por entre 30 y 40 millones de pesos para cubrir dichas obligaciones.