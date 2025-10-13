Arranca Campaña Para Detectar Enfermedades Renales en 40 Secundarias

Se Proyecta la Realización de 10 mil Tamizajes

Con el firme compromiso de proteger la salud de las y los jóvenes de Aguascalientes, el Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales (Inaer) puso en marcha una nueva Campaña de Detección Oportuna en Enfermedad Renal, que se llevará a cabo en escuelas secundarias de la capital durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Así lo informó el titular del Inaer, José Manuel Arreola Guerra, quien señaló que serán 40 las secundarias participantes, y que se proyecta la realización de 10,000 tamizajes.

Añadió que, como parte de esta iniciativa, se realiza un estudio gratuito, rápido y no invasivo, el cual consiste en la toma de una muestra de orina a estudiantes de tercer grado de secundaria con edades entre 14 y 18 años. El objetivo principal es detectar de forma temprana posibles señales de daño renal, incluso antes de que aparezcan síntomas visibles.

En el mes de enero se entregarán los resultados a madres, padres y tutores. En los casos que así lo requieran, se realizará una segunda toma de muestra con el fin de dar seguimiento personalizado y fortalecer las acciones preventivas.

Finalmente, Arreola Guerra recalcó que detectar la enfermedad renal en etapas tempranas puede marcar una diferencia significativa. Un diagnóstico oportuno permite brindar tratamiento y orientación médica adecuada, lo que ayuda a prevenir complicaciones graves en el futuro. Además, este estudio refuerza la importancia de fomentar hábitos de vida saludables desde la adolescencia.