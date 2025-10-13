Este 13 de Octubre, Inicia Campaña de Vacunación con Motivo de la Temporada Invernal 2025-2026

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) invita a la población a participar en la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026; la jornada inicia este 13 de octubre en todo el país y contempla la aplicación simultánea de vacunas contra la influenza estacional, COVID-19 y neumococo.

El objetivo es proteger la salud de la población y reducir el riesgo de complicaciones graves por infecciones respiratorias durante la temporada de frío. Las personas interesadas podrán aplicarse los biológicos de manera gratuita en el Centro de Salud más cercano, en las clínicas del Seguro Popular Aguascalientes o en clínicas y hospitales del IMSS e ISSSTE.

Las vacunas se dirigen preferentemente a niñas y niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades, personal de salud y mujeres embarazadas o en lactancia.

El ISSEA recordó la importancia de prevenir enfermedades respiratorias como influenza, COVID-19, virus sincicial respiratorio y algunas otras que se transmiten a través de las gotas de saliva al toser o estornudar. Estos padecimientos pueden causar síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza y muscular, dificultad para respirar, congestión nasal o dolor de pecho.

La institución recomienda a la población lavarse las manos frecuentemente, cubrirse al toser o estornudar, evitar contacto cercano si se presentan síntomas, no automedicarse y acudir de inmediato a los Centros de Salud ante cualquier signo de alarma, como dificultad para respirar o dolor torácico.

Cabe destacar que la Secretaría de Salud del Estado cuenta con disponibilidad de medicamentos antivirales, además de que fortaleció la vigilancia epidemiológica y de laboratorio para la detección oportuna de virus respiratorios.

Participar en la vacunación y seguir las medidas preventivas es clave para cuidar la salud de toda la comunidad durante la temporada invernal.