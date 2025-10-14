Mi Jardín de Flores

Seguimos Perdiendo Empleos y Fuentes de Trabajo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

VIENEN DÍAS complejos, pero también vendrán otros de esperanza. La reconstrucción no será sencilla, más la historia nos ha demos- trado que de cada desastre nace una nueva oportunidad para mejorar lo que tenemos, para fortalecernos y para volver a creer en nosotros mismos como pueblo y como nación, porque nuestra verdadera fortaleza reside en la solidaridad y la esperanza. : Ricardo Monreal Ávila, diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Lunes 13 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Las Lluvias Torrenciales...

NO cabe duda que vivimos en una tierra privilegiada y que, gracias a mi Padre Dios -dice doña Petra- por acá no llegan los ciclones, los huracanes o cosa que se les parezca.

-EN CAMBIO nuestros vecinos del Pacífi co sufren los estragos de esos meteoros: miren cómo muchas colonias de Guadalajara se inundan,ha habido personas muertas dentro de sus vehículos por pretender pasar calles transformadas en ríos: vean las fotos de Página 24 Jalisco, apenas se ven los toldos de los carros.

-PERO NO sólo El Pacífi co está así, sino también el Golfo de México: de Tamaulipas a Yucatán, vean a Veracruz… y nuestra presidenta que no descansa y anda por todos esos lugares apoyando a nuestros connacionales, mientras que aquí el David se la pasa feliz de la vida a risa y risa y haciéndole la vida pesada al alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pineda, quien necesita un adelanto de las participaciones y ‘El Holgazán’ se hace como la mamá del muerto… ‘pendeja para no dar café’.

-¡DOÑA PETRA! -PUES ES que da coraje, madre Teresa, el David ya agarró de puerquito al Miguel…

-BUENO, también hay que ver que don Miguel le echó abajo su obra máxima: el segundo piso del bulevar con un costo de, al menos, 3,650 millones de pesos, así es que don David hará todo lo que esté en sus manos para vengar la afrenta.

-ES QUE, la verdad, esa obra era innecesaria, tanto así que no solamente catedráticos de la UAZ se unieron, sino empresarios, clubes de servicio, miles de ciudadanos y hasta jueces del Poder Judicial se le unieron y se la echaron abajo…

Y ESE ‘NO’ le costó al erario, si mal no recuerdo, 500 millones de pesos que, según el propio gobierno del estado, le había adelantado a la constructora del Grupo Hycsa, para dicha obra, entonces ese es uno de los corajes más fuertes que ha pasado David, en los cuatro años, un mes que tiene ‘desgobernando’ Zacatecas.

-AHORA FALTA que los ejidatarios de Milpillas le den palo a la construcción de la presa y acueducto y se habrán perdido alrededor de 15 mil millones de pesos de esas dos obras.

-¡QUÉ BARBARIDAD, yo recuerdo que ‘El RaTello’ le invirtió muchos millones de pesos a Milpillas y que ya le faltaba poco para fi niquitar el problema con los ejidatarios del lugar, pero AMLO ganó la Presidencia y cambió la perspectiva porque el David es un político chicharronero que no escucha a la gente y es intransigente: el más testarudo de los hermanos Monreal Ávila.

JALISCO, Aguascalientes y SLP los Ganones…

PUES CON las novedad de que miles de empresas grandes, medianas y pequeñas se han declarado en quiebra y, lógico, han dejado de cotizar en el Seguro Social en Zacatecas.

-HOY LUNES nos amanecimos con la noticia de que el IMSS informa que 966 empresas dijeron ‘adiós a Zacatecas’, cerraron sus puertas y dejaron de cotizar en el Seguro Social.

-ESTA ES una prueba más que evidente de que el David no sabe gobernar, su administración es un rotundo fracaso.

-Y NI CÓMO defenderlo, cuando él llegó al gobierno en 2021, el IMSS tenía registrados 12,067 patrones y al hacer un corte a fi nales de septiembre de este 2025, los patrones descendieron a 11,101, así es que 966 de ellos se dieron de baja al quebrar sus negocios.

-BUENO, el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, ya nos había dado un adelanto: la pérdida de 34 mil empleo, que -dicen- le valió fuerte jalón de orejas por dar esa información a nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-PUES ASÍ están las cosas en este pinchurriento gobierno. Más nos valdría a los zacatecanos ponernos a plantar pitayas,al menos esa fruta si deja dinerito: ahí está don Gumersindo que ya hasta compró troca nueva con su producción de pitayas.

-YA UNO no haya ni qué hacer, El Holgazán que tenemos como degobernador está mandando al carajo la economía de las familias.

Y TODAVÍA le faltan dos años…

-NO, UN año, once meses.

-LO BUENO es que ya se silenció el Saúl Monreal, en toda la semana ya no dijo ni pío: pareciera que ya desistió de ser él el candidato a suceder a su hermano David en la casas de los perros.

-ES LO mejor que puede hacer para no seguir haciendo el ridículo, Zacatecas no es un principado.

-ENTONCES tenemos mil patrones menos registrados en el IMSS…

-SÍ, y me dicen que los estados ganones son Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí, a estos estados vecinos se han fugado esos capitatles, gracias al pésimo gobierno de El Holgazán

-ES UNA lástima. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe.