En Coordinación, Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, Atienden a Población Afectada por Lluvias

Hoy 3 mil servidores de la nación iniciarán, casa por casa, el Censo de Bienestar en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz

En Veracruz, 40 municipios resultaron afectados, de los que 22 tienen los mayores efectos; en Puebla, 23 municipios afectados, 17 con mayor afectación; Hidalgo, 28 municipios afectados, 23 con mayores efectos; SLP, 12 municipios afectados, 2 con mayores afectados; y Querétaro, 8 municipios afectados, 2 con mayores efectos

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó el Plan DN-III-E con 7 mil 347 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina implementó el Plan Marina con 3 mil 300 elementos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el Gobierno de México trabaja de manera conjunta con los gobiernos estatales y municipales de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí para atender a la población afectada por las lluvias extraordinarias que se presentaron, del 6 al 9 de octubre. Además, aseguró que hay suficientes recursos para hacerle frente a la emergencia.

“Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto. Y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo. Los cinco gobernadores, me consta, están trabajando desde el primer momento, apoyando con mucha coordinación, sin ninguna, bueno hay tres gobernadores que vienen de Morena, uno que viene del Partido Verde y Mauricio Kuri, que viene del PAN, y lo de los partidos se disuelve, no tiene nada que ver en una circunstancia así, todos nos coordinamos y estamos apoyando para poder salir adelante en una circunstancia como esta. La cantidad de municipios afectados es muy grande y la población es muy grande y la dificultad del acceso en esta zona. Entonces, que sepan que nosotros estamos ahí y vamos a estar ahí, no vamos a dejar a nadie en el desamparo”, puntualizó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo”.

Informó que hoy, 13 de octubre, se trasladará a Hidalgo y Querétaro, mientras que, en los siguientes días irá a San Luis Potosí y regresará al norte de Veracruz para continuar apoyando a las familias afectadas.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que este año se tiene una partida de 19 mil millones de pesos (mdp) para atender emergencias, de los cuales, se han destinado cerca de 3 mil mdp para atender a los estados de Guerrero y Oaxaca, los cuales sufrieron daños por el huracán Erick.

Expresó su agradecimiento a empresas constructoras privadas que han puesto a disposición sus equipos para apoyar en la apertura de caminos y solicitó a las organizaciones que buscan hacer donaciones de despensas que se acerquen a los gobiernos de los estados.

A través de un enlace a la conferencia matutina, los gobernadores de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; de Puebla, Alejandro Armenta Mier; de Querétaro, Mauricio Kuri González; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradecieron el apoyo del Gobierno Federal ante las afectaciones.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, a partir de hoy 13 de octubre, se desplegarán en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí 600 brigadas con 3 mil servidores de la nación para realizar el Censo, casa por casa, y comenzar con la entrega de los primeros apoyos a partir de esta semana. Mientras que, conforme el análisis de los daños de cada vivienda, se entregará a cada vivienda afectada un paquete de enseres que incluye: refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador.

A través de un enlace a Palacio Nacional, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló que en Veracruz 40 municipios resultaron afectados, de los cuales 22 presentan los mayores daños, además de que se registran 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. En Puebla son 23 municipios afectados, 17 con mayores daños, así como 13 personas fallecidas y cuatro no localizadas. En Hidalgo, son 28 municipios afectados, 23 con mayores daños, 21 personas fallecidas y 43 no localizadas. En San Luis Potosí, 12 municipios afectados, dos con mayores daños, sin fallecidos ni personas no localizadas. Y en Querétaro, ocho municipios afectados, dos con mayores daños y una persona fallecida.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que en atención a la emergencia se desplegó en los cinco estados el Plan DN-III-E con 7 mil 347 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional; así como siete aeronaves de ala rotativa, una cocina móvil con capacidad para dar 10 mil raciones diarias, tres plantas potabilizadoras con capacidad de abastecer 10 mil litros diarios de agua potable, células de intendencia, que cada una puede abastecer 2 mil 500 raciones diarias, 40 unidades de maquinaria pesada, 21 volteos para la reparación de caminos, 58 vehículos para apoyar a la población civil y también para recoger toda la basura, cuatro hospitales de zona, dos puestos de mando móviles con comunicaciones estratégicas, 11 lanchas, 6 tractocamiones, 16 drones, 17 binomios canófilos y 10 células de sanidad.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que, a través del Plan Marina, en su fase de auxilio, han desplegado a 3 mil 300 elementos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, quienes han otorgado atención a 6 mil 718 personas, apoyados en 85 vehículos; 8 aviones: 2 de transporte y 6 de reconocimiento; 9 helicópteros; 2 buques para transporte de agua y víveres; 19 embarcaciones; 7 drones; 3 plantas potabilizadoras; 4 cocinas móviles y maquinaria pesada.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que, tras las lluvias, se registraron 132 interrupciones en la Red Federal, de las cuales 130 ya fueron atendidas y dos en proceso; se han retirado 126 mil 485 metros cúbicos de material de deslaves; se cuenta con 478 trabajadores, 276 máquinas y se tiene presencia en 75 municipios. Además, hay 32 puentes vehiculares con afectaciones en carreteras estatales, municipales y alimentadores que se estarán atendiendo de manera paulatina a medida que se abran los accesos.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, reportó que en los cinco estados resultaron afectados 262 mil 847 usuarios, de los que, al corte de las 6:00 horas de este lunes, se tiene un restablecimiento del 84.07 por ciento del suministro de energía eléctrica gracias al esfuerzo de más de 380 trabajadores en campo, vehículos terrestres, aéreos, plantas de emergencia e instalaciones de bombeo de agua. En materia de telecomunicaciones, se tiene un avance del 27 por ciento en el restablecimiento de la telefonía, lo que representa la recuperación de 44 sitios afectados y 595 mil 917 usuarios que ya están comunicados, mientras que, en el servicio de internet gratuito se han restablecido 205 puntos de acceso y 839 están en proceso; y la red de fibra óptica no presentó ninguna afectación.

Mediante un enlace, el secretario de salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que, de manera coordinada, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, han desplazado en Puebla, Veracruz e Hidalgo 161 brigadas médicas, epidemiológicas y de vacunación con mil 188 personas: 103 servidores públicos federales y mil 85 estatales. Además, en cuanto a la prevención del dengue, puntualizó que se comenzará la limpieza de las áreas afectadas para eliminar lodo y basura, además de que se realizarán acciones durante las próximas 6 a 8 semanas.