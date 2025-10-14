La Carrera de Carretas 2025 Vuelve a Encender el Corazón de la Capital

Entre risas y un gran ambiente de auténtico orgullo zacatecano, se llevó a cabo una edición más de la tradicional Carrera de Carretas, una celebración que desde 1970 ha llenado de color y alegría las calles de nuestra capital. Este evento, que se ha convertido en una de las festividades más queridas por las familias zacatecanas, reunió a cientos de participantes y espectadores que disfrutaron de una jornada llena de historia, creatividad y convivencia.

El presidente municipal Miguel Varela, participó de manera activa en la competencia, compartiendo con los asistentes la emoción de esta tradición única. A bordo de una carreta, el alcalde mostró su entusiasmo y reiteró su compromiso con la preservación de las costumbres que dan identidad a Zacatecas.

“Esta carrera representa mucho más que una competencia; es un reflejo de nuestra unidad, de nuestras raíces y del espíritu alegre que distingue a los zacatecanos”, destacó Varela, quien agradeció la participación de cada ciudadano, familia y visitante que contribuye año con año a mantener viva esta tradición.

Para el Ayuntamiento de Zacatecas, celebrar y promover las tradiciones locales es una prioridad. Cada evento que fomenta la convivencia, el orgullo y la participación ciudadana fortalece el tejido social y reafirma el valor cultural de la capital.

Con carretas ingeniosamente armadas y un ambiente festivo, la Carrera de Carretas 2025 volvió a demostrar que juntas y juntos las tradiciones no solo se recuerdan, sino que se viven, se disfrutan y se comparten.