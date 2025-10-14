La Universidad Politécnica de Aguascalientes Abrirá Inscripciones a Carreras con Horarios Flexibles

Estudia y Trabaja al Mismo Tiempo

Este programa responde a las necesidades de quienes desean superarse profesionalmente sin dejar de trabajar.

Las y los interesados podrán registrarse del 15 de octubre al 5 de diciembre del presente año, en la página web: www.upa.edu.mx/.

Las clases son de lunes a jueves en un horario de 18:00 a 21:00 horas, y comenzarán el próximo 6 de enero de 2026.

La Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) anunció la convocatoria de admisión 2025 en modalidad laboral, dirigida a todas aquellas personas que trabajan y buscan continuar con su formación académica; las inscripciones estarán abiertas del 15 de octubre al 5 de diciembre, a través del sitio web oficial: www.upa.edu.mx.

La oferta académica incluye tres programas: Ingeniería Industrial; Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital; y la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia.

Esta modalidad fue diseñada para brindar mayor flexibilidad de horarios y accesibilidad económica, a fin de que más personas puedan concluir una carrera universitaria sin interrumpir sus actividades laborales.

Al respecto, el rector de la UPA, Otto Granados Franco, detalló que las clases darán inicio el martes 6 de enero de 2026, en un horario de lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas, diseñado especialmente para facilitar la asistencia de las personas al término de su jornada laboral.

“Esta modalidad responde a las necesidades de quienes desean superarse profesionalmente sin dejar de trabajar, al ofrecer una propuesta académica sólida, flexible y alineada con las demandas del sector productivo. La UPA se distingue por su calidad educativa y hoy en día es un referente entre las mejores universidades públicas del estado”, subrayó el rector.

Finalmente, indicó que quienes se inscriban durante este periodo podrán acceder a un beneficio especial de colegiatura de sólo 670 pesos mensuales, además de no presentar examen de admisión.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 449 14 00, extensiones 1627 y 1413, o enviar un mensaje de WhatsApp al 449 386 34 89.