Mi Jardín de Flores

Que le Hagan el Antidoping a Bennely

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto. Y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo. Los cinco gobernadores, me consta, están trabajando desde el primer momento, apoyando con mucha coordinación. Hay tres gobernadores que vienen de Morena, uno que viene del Partido Verde y Mauricio Kuri, que viene del PAN, y lo de los partidos se disuelve, no tiene nada que ver en una circunstancia así, todos nos coordinamos y estamos apoyando para poder salir adelante en una circunstancia como esta. La cantidad de municipios afectados es muy grande y la población es muy grande y la difi cultad del acceso en esta zona. Entonces, que sepan que nosotros estamos ahí y vamos a estar ahí, no vamos a dejar a nadie en el desamparo: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 14 de octubre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Le Creció la Nariz a Bennely Hernandez... .

LA BENNELLY Hernandez Ruedas, que cobra en Gobierno del Estado, como secretaria de Desarrollo Social, porque el pueblo de Fresnillo no la quiso de presidenta municipal en las pasadas elecciones, compareció ante los diputados por motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del David Monreal Avila ‘El Holgazán’, llevando con ella un costal lleno de mentiras y falsedades.

-¿POR QUÉ LO dice, doña Petra?

-PORQUE esa mujer miente como respira y se burla de los zacatecanos al decir que en el cuarto año de gobierno de ‘El Holgazán’, ‘han salido de la pobreza 14,400 zacatecanos.

Y ESO es burlarse de nuestra inteligencia: ‘tonta es la persona que cree que el pueblo es tonto’, lo dijo mi ‘cabecita de algodón’, y yo coincido con él.

NO HACE mucho que el José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del CONEVAL, con pelos y señales informó sobre los 13 municipios con más pobreza en Zacatecas:

1.– VILLA Hidalgo con el 74.9% de los habitantes en pobreza.

2.– VILLA DE Cos con el 69.4%.

3.– GENARO Codina con el 68.8%.

4.– PINOS con 67.7%.

5.– BENITO Juárez: 67.4%

6.– GENERAL Pánfi lo Natera: 65.1%

7.– JIMÉNEZ del Teúl: 64.7%

8.– TRANCOSO: 63.9%.

9.– VILLA González Ortega: 62.5%

10.– SAIN Alto: 61.9%.

11.– CUAUHTÉMOC: 61.7%

12.– MIGUEL Auza: 61.4%

13.– NORIA de Ángeles, 61.3%.

-Y NO OLVIDEMOS que Otilio Rivera Herrera,secretario de Desarrollo Social, del Nariz de Cacahuate, Alejandro Tello Cristerna, declaró que cientos de miles de zacatecanos a duras penas comían una sola vez al día, lo que provocó el coraje del maldito narizón y de inmediato lo quitó del puesto.

-AHORA LA Bennely para no provocar la ira del David Monreal, fue a decirles a los diputados esa gran mentira: ‘14,400 zacateacanos han salido de la pobreza: estoy segura que ni siquiera esa cantidad de despensas el gobierno ha regalado, la Bennely fue puro choro.

ELLA ES monrealista de cepa, por eso en las elecciones pasadas, que participó como candidata de Morena a la alcaldía de Fresnillo, perdió ante ‘El Javo’, pues en el Mineral se hartaron de los Monreal y llevaron a Javier Torres a Palacio Municipal.

SIN embargo el David la rescató y le dio el hueso de Secretaria de Desarrollo Social, con sueldo de más de 100 mil pesos mensuales, así es que perdiendo salió ganando.

-¡AH, ya me acordé de ella!, ¿no es a la mujer que le hallaron más de un millón de pesos en efectivo?

-SÍ, ES ella, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publicó esa información: .

BENNELLY Hernández Ruedas fue detenida en 2015 con un millón de pesos en efectivo en el aeropuerto dr Tapachula, Chiapas por autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

BENNELY Hernández pretendía abordar un avión privado con destino hacia Toluca. En ese entonces, confesó que el dinero era del actual coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

AÑOS MÁS tarde se fi ltró un audio en el que Ricardo Monreal le pidió al entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que la apoyara para que la Fiscalía liberara de los cargos a Bennely Hernández , de quien se comprobó que era titular de la Dirección de Desarrollo Social en la Delegación Cuauht émoc. , entonces gobernada por Ricardo Monreal; esta nota la publicó nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el 15 de febrero de 2023.

-SÍ, BENNELY es monrealista de pura cepa y hace lo que los Monreal le ordenan, de eso no hay la menor duda, así es que ni los ojitos le brillaron cuando dijo ante diputados que durante el último año El Holgazán, 14,400 zacatecanos salieron de la pobreza, pero si le creció la nariz… y las caderas.

Con que El Holgazán Trabajara la Mitad...

-ESTOY MUY orgullosa de mí presidenta Claudia Sheinbaum : Es muy cumplidora y trabajadora, no para, es un remolino; si al menos El Holgazán trabajara la mitad de lo que ella trabaja, Zacatecas estuviera mucho mejor, pero no: el gobierno de Zacatecas ocupa el último lugar en todos los rubros, somos el patito feo de todos los estados y así nos vamos a quedar, por culpa de ese huevón que siempre se levanta tarde.

-ES UNA lástima: la cajeteamos al votar por David.

-NOS engañó.

-TODAVÍA cuando juramentó y dijo: Sueño con ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas, se la seguí creyendo, pero poco a poco fue mostrando el cobre. Sí, la cajeteamos.

-¡PINCHE HUEVÓN, se metió el estado!

-JAJAJA... 14,400 personas salieron de la pobreza.

-QUE LE hagan el antidoping a la Bennely.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.