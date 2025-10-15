Aumenta DIF Capital la Entrega de Paquetes Alimentarios Gratuitos en Zacatecas

Al Inicio y al Final de Cada Entrega, la Presidenta Atiende de Manera Directa las Gestiones que los Vecinos Plantean

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias en situación vulnerable, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, ha incrementado significativamente la entrega de paquetes alimentarios en colonias y comunidades de la capital, en coordinación con el Banco de Alimentos tras el convenio firmado para brindar una mayor variedad de alimentos a la ciudadanía.

La estrategia impulsada a través de DIF Capital, bajo la presidencia honorífica de Karla Estrada, se ha distinguido por su enfoque humano y personalizado, una visión prioritaria en la administración del alcalde Varela. La presidenta ha encabezado personalmente las jornadas de entrega, visitando hasta ocho colonias o comunidades diariamente.

Dichas entregas son gratuitas y se realizan a través del registro que realizan las y los presidentes de colonias en cada punto de la capital.

Estas visitas no solo se limitan a la distribución de los apoyos alimentarios, sino que se han convertido en un espacio de atención cercana y escucha activa para los ciudadanos.

“Nuestro compromiso, bajo la visión del alcalde Miguel Varela, es estar cerca de la gente, no solo para entregar una despensa, sino para ser el primer canal de atención a sus necesidades”, señaló la presidenta honorífica del DIF.

Al inicio y al final de cada entrega, la presidenta atiende de manera directa las gestiones que los vecinos plantean.

Estas solicitudes, que varían desde peticiones de empleo, apoyo en materia de Servicios Públicos, hasta requerimientos de material de construcción, son canalizadas de inmediato a las diferentes áreas del DIF y a las dependencias del Ayuntamiento en general, asegurando una respuesta oportuna y eficiente.

Con este incremento en la entrega de paquetes alimentarios y la atención personalizada diaria, el Ayuntamiento de Zacatecas ha llevado apoyos a lugares donde nunca habían llegado para mejorar la calidad de vida de las familias zacatecanas, haciendo del DIF la principal herramienta de apoyo a los sectores más necesitados de la capital.