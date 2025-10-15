Elementos de Protección Civil Municipal de Zacatecas Viajan a Veracruz Para Brindar Apoyo Ante Emergencia

En atención a la emergencia derivada de la crisis natural que afecta al estado de Veracruz, cinco elementos de Protección Civil Municipal de Zacatecas partieron este martes con destino a dicha entidad para brindar apoyo en labores de rescate y auxilio a la población afectada, por solicitud del Sistema Internacional de Atención a Desastres y Emergencias (SIADE A.C.).

El director de Protección Civil Municipal, Felipe Santos Quintanilla, informó que, por instrucciones del alcalde Miguel Varela, el personal especializado acudirá a reforzar las acciones de búsqueda, localización y rescate de personas, así como la atención médica de emergencia en zonas severamente afectadas.

“Hay personas que no han podido descender de sus viviendas por la altura, y que llevan casi cuatro días en malas condiciones y sin alimentos. Por indicación de nuestro alcalde, Miguel Varela, seguiremos brindando apoyo donde se requiera y donde sea solicitado”, señaló Santos Quintanilla.

El director destacó que los elementos enviados cuentan con la capacitación y el equipamiento necesarios para realizar su labor con seguridad, profesionalismo y total compromiso.

“Este equipo de cinco personas viaja con todo el equipo requerido para las labores de rescate, además de víveres y provisiones que serán entregados a las familias afectadas en el estado de Veracruz”, agregó.

El Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso con la solidaridad y la cooperación interinstitucional, respondiendo al llamado nacional de apoyo ante situaciones de emergencia y desastres naturales.