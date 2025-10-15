La Magia de la Cerámica: Esferas Monumentales de Mata Ortiz Conquistan CDMX

Como parte de las actividades de “Design Week México 2025”, fueron instaladas en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec las Esferas Monumentales de Mata Ortiz, una representación artística inspirada en la zona arqueológica de Paquimé, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua.

Estas piezas monumentales celebran una tradición alfarera ancestral que ha sido rescatada y revitalizada por los habitantes de Mata Ortiz, lo que la ha consolidado como una de las manifestaciones culturales más valiosas del estado.

Dicha cerámica ha desarrollado técnicas y estilos propios que hoy son parte esencial de la identidad cultural, artística y económica de la región.

Las esferas, elaboradas en fibra de vidrio y resina de poliéster ortoftálica, miden dos metros de diámetro y pesan aproximadamente 80 kilogramos cada una.

La exposición permanecerá durante mes y medio en la capital del país, que ofrece al público una experiencia visual que conecta el arte contemporáneo con las raíces prehispánicas del norte de México.

Para Chihuahua, esta exposición representa un motivo de orgullo, pues el trabajo de sus artesanos ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional por su calidad estética, su innovación y su profundo valor patrimonial.

Las Esferas Monumentales de Mata Ortiz han tenido un importante recorrido internacional, con exhibiciones previas en México Week Chicago, Estados Unidos, en Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, en Distrito Uno, Chihuahua.

Asimismo, en El Paso, Texas, en una exposición organizada por el Consulado General de México en El Paso, en colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado de Chihuahua y Destination El Paso y actualmente, en Design Week México 2025.

El artista Tati Eleno Ortiz, reconocido exponente del arte cerámico de Mata Ortiz, fue el encargado de elaborar la pieza exhibida, titulada “MANETI”, un homenaje a sus padres: Macario (MA), Nena (NE) y Tati (TI).

El nombre simboliza la herencia familiar y el aprendizaje transmitido de generación en generación.

“MANETI” se inspira en las pinturas tradicionales rojo y negro de Mata Ortiz, combinadas con diseños contemporáneos y símbolos ancestrales de la civilización de Paquimé.

La pieza, elaborada en 2025, continúa una serie iniciada por destacados artesanos como Diego Valles, Carla Martínez, Héctor Gallegos y Laura Bugarini, cuyas obras han sido exhibidas en México Week Chicago 2024, Museo Casa Chihuahua, Distrito Uno y El Paso, Texas.

Con esta participación, el Gobierno del Estado de Chihuahua reafirma su compromiso con la promoción del arte popular, la proyección internacional del talento chihuahuense y el fortalecimiento del sector artesanal como motor cultural y económico del estado.