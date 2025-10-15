Arranca Tere Jiménez Obra de Pavimentación en Villa Juárez; Beneficiará a más de Cuatro mil Habitantes

Con paso firme hacia el desarrollo y transformación de los municipios, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio el banderazo de arranque a una obra que cambiará la vida de miles de personas: la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Héroe de Nacozari, en la comunidad de Villa Juárez, Asientos.

Esta importante intervención urbana representa una inversión superior a los 4.7 millones de pesos y beneficiará directamente a más de cuatro mil habitantes, quienes durante años esperaron mejoras en infraestructura vial.

“Hacemos esta obra por y para ustedes. Además de esta calle, estamos pavimentando con concreto hidráulico otras vialidades de Asientos; rehabilitamos canchas, perforamos y equipamos pozos. En educación, apoyamos al Conalep y próximamente al BachUAA, porque aquí hay gente muy trabajadora y de buena energía”, subrayó.

Durante el evento, la gobernadora destacó que esta obra responde a una necesidad histórica de la comunidad, y que su ejecución permitirá mejorar significativamente la movilidad, seguridad y calidad de vida de las y los vecinos de Villa Juárez.

Lucio Casillas Torres, director de Supervisión de Obras de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, detalló que además de la pavimentación con concreto hidráulico, se rehabilitará la red de alcantarillado y agua potable, así como las tomas y descargas domiciliarias.

José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos, agradeció el respaldo de la gobernadora para el municipio.

“Tere, sabes que aquí se te quiere y admira, siempre has dicho que los sueños se cumplen y el hecho de transformar las calles de los pueblos es parte de un sueño. Esta arteria es muy importante para todos, gracias por el apoyo”, destacó el alcalde.

Elena Esparza Sabás, habló a nombre de las y los vecinos de la zona. “Es muy gratificante saber que el gobierno está con nosotros cuando pedimos cualquier ayuda sin importar el sector. Esta obra ayudará a todos, especialmente a quienes acuden a estudiar y a recibir atención médica. Gracias, gobernadora, porque siempre nos acompaña y está para nosotros”, dijo la señora Elena.

En el arranque de la obra también estuvieron presentes el diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Ma. Guadalupe Mendoza Medrano, diputada local; y José Juan Sánchez, Barba, coordinador general de Gabinete.