Secretaría de Seguridad Pública Tramita Licencias a Personas Migrantes que Radican en la Unión Americana

En Tulsa y Oklahoma

El personal del Departamento de Licencias de Conducir viajó a Estados Unidos y expidió más de 400 documentos a aguascalentenses que viven en ese país.

El trámite se realizó en el marco de la Feria Binacional de Servicios que organizó el Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes en las ciudades de Tulsa y Oklahoma.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Departamento de Licencias y Permisos de Conducir, participó en la Feria Binacional de Servicios que organizó el Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (Iapemi) en las ciudades de Tulsa y Oklahoma en los Estados Unidos, donde gestionó más de 400 licencias de conducir a ciudadanos de Aguascalientes que radican en ese país.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, señaló que, previamente, todas las personas que realizaron su trámite, recibieron un curso de capacitación en temas de educación vial que fue impartido por el personal de la SSPE.

“El objetivo es acercar y facilitar los trámites y servicios a nuestros hermanos migrantes que radican en la Unión Americana”, sostuvo.

Martínez Romo detalló que en la ciudad de Tulsa se gestionaron 143 licencias de conducir; mientras que en la capital del estado de Oklahoma se tramitaron 259, para hacer un total de 402 personas las que recibieron su documento.

Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública del Estado invitó a quienes residen en Aguascalientes a renovar su licencia de conducir en línea, mediante la plataforma del Gobierno del Estado.

Explicó que el trámite está disponible en la página: https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/expediente/ui/ciudadano/Login.aspx, en donde las y los usuarios sólo deben seleccionar el tipo de renovación, adjuntar documentos requeridos, capturar el número de licencia y seleccionar el periodo de vigencia, que puede ser de dos o cuatro años. Tras la autorización, se realiza el pago correspondiente y el trámite queda completo.

Para mayores informes, comunicarse vía whatsapp al 449 756 83 36, en un horario de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas.