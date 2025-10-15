Yokohama Invierte 464 Millones de Pesos en la Expansión de sus Instalaciones en Aguascalientes

México, un País Estable y Seguro Para la Inversión: Takayuki Hamaya

La gobernadora Tere Jiménez puso en marcha el nuevo proyecto que consiste en la ampliación del área de almacén y las líneas de producción.

La inversión se afianza donde hay certeza, y por eso en Aguascalientes las inversiones se atraen, se cuidan y se arraigan: Tere Jiménez.

Directivos reconocieron el apoyo de la gobernadora al sector empresarial y las gestiones internacionales en beneficio del estado.

Con una inversión de 464 millones de pesos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el arranque de un nuevo proyecto de expansión en el área de almacén y líneas de producción de la empresa japonesa Yokohama Industries Americas de México, dedicada a la fabricación de partes automotrices en la entidad.

“Estamos seguros de que esta ampliación de Yokohama es uno de los muchos proyectos de inversión japonesa que continuarán llegando a nuestro estado. La inversión se afianza donde hay certeza, y por eso en Aguascalientes las inversiones se atraen, se cuidan y se arraigan; las protegemos con paz, seguridad, certidumbre jurídica, un sólido estado de derecho y, sobre todo, con el talento de nuestra gente”, destacó la gobernadora.

Señaló que durante el segundo trimestre del 2025, Aguascalientes fue el estado que recibió el mayor monto de inversión extranjera proveniente de Japón, la cual, de 1999 a junio del presente año, supera los 8 mil millones de dólares con la instalación de 138 empresas provenientes del país nipón. “La amistad que tenemos entre Japón y Aguascalientes continúa fortaleciéndose”, enfatizó.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que Aguascalientes es un estado visionario que trabaja de la mano con el crecimiento y el desarrollo económico de las empresas.

“Hace diez años me tocó participar en la inauguración de esta planta, que fue una de las primeras en este parque, y hoy me da gusto ser parte del crecimiento que ha tenido la empresa Yokohama en el estado. Cuenten con el apoyo del Gobierno del Estado para alcanzar sus metas y continuar creciendo en conjunto”, enfatizó el titular de la Sedecyt.

Takayuki Hamaya, presidente de la división de Yokohama Rubber, indicó que México sigue siendo un país estable y seguro para la inversión. Agradeció al Gobierno del Estado y a la comunidad de Aguascalientes por el apoyo recibido.

“Hemos visto cómo creció el número de empleados para producir lo necesario y cumplir con el ensamble de empresas socias, como Nissan; es un compromiso con nuestro trabajo. Esta nueva construcción nos permitirá alcanzar un mayor crecimiento y expandir nuestro negocio”, apuntó.

Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo, reconoció el trabajo de la gobernadora a favor del sector empresarial, así como las gestiones que realiza en el extranjero en beneficio del estado.

“Aquí el objetivo es claro: seguir trabajando para llevar a nuestra tierra al siguiente nivel. Somos un municipio fértil que, gracias a nuestra ubicación privilegiada, se ha convertido en un polo de inversión y en un atractivo para la industria a nivel estatal, nacional e internacional”, señaló Gallegos Soto.

En el evento que se realizó en el Parque Industrial San Francisco IV, también estuvieron presentes Yasuhiko Tajima, presidente de Yokohama Industries Americas; Brian Franklin, vicepresidente de Administración y Desarrollo de Negocios de Yokohama Industries Americas; Humberto Bernal, gerente de planta Yokohama Industries Americas en Aguascalientes; Takero Aoyama, cónsul general de Japón en León, Guanajuato; y Salvador Alcalá Durán, diputado local.