Mi Jardín de Flores

Y las Carreteras en Zacatecas Están Peor

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Estamos actuando coordinadamente, desde el primer momento, y destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del Gobierno Federal, del Estado mexicano digámoslo así para poder garantizar el apoyo a la población. En algunos lugares se requiere maquinaria de muchos lugares del país para poder avanzar en la limpieza. Obviamente, quisi éramos que todo esto fuera más rápido, pero están llegando equipos, está llegando apoyo, y no se va a dejar desamparado a nadie, a todo mundo se le va a apoyar: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Miércoles 15 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

El Campesino Trabaja, el Coyote se Enriquece

LOS CAMPESINOS se deben de organizar y, ellos mismos, tener una comercializadora que negocie sus productos: el día que lo hagan terminarán con el llamado ‘coyotaje’ y será benéfi co para el productor y el consumidor, pues habrá precios justos para ambos.

-SERÍA LO ideal, madre Teresa, pero no hay un liderazgo capaz de llevar a cabo esa empresa: se necesitan cooperativas que inviertan en tecnología, almacenamiento y transporte.

IMPULSAR la venta directa del productor al consumidor, a través de mercados locales, eliminar a los intermediarios para asegurar que los productores reciban una mayor parte de las ganancias, como lo hacen en algunos países, pues en Zacatecas el coyote es el rico y el que trabaja es el productor: vea las trocas que traen los batos, y las botellas de bucana, con las que se parrandean.

-EN LUGAR de andar protestando y tirando las cebollas en son de disgusto, deberían de regalárselas a los pobres para hacer sopa de cebolla.

DESDE ahí andan mal. Mi tío Alberto, tenía huertas en San Marcos y llegaban los coyotes a comprar a puerta cerrada la producción, pero cuando se querían pasar de lanza, llenaba su camión de fruta y la llevaba a San Luis,en donde le mejoraban el precio.

CÓMO ME acuerdo de esa troca, era de redilas y todos los días hacía viajes de Loreto a San Marcos e iba atestada de gente.

ERA MUY bonito aquello, todo arbolado; en la Alameda mucho estudiante leyendo bajo los árboles, y de San Marcos al Estanque los potreros de piedra dividían las huertas.

BONITOS recuerdos de mi infancia, no había los peligros de hoy, no se sabía de narcos ni de drogas, todo mundo trabajando o estudiando, de San Marcos salían muchos maestros,dos de ellos fueron gobernadores de Aguascalientes: Enrique Olivares Santana y J. Refugio Esparza Reyes.

COMÍAMOS mucha fruta, las aguas frescas de todas; esto se los inculqué a mis hijos, por eso nadie toma refrescos ni comen ‘pan bimbo’; hoy prepararé agua de sandía, está tan dulce que ni necesita azúcar.

ESTÁ BIEN que los campesinos protesten y se organicen para mejorar sus condiciones de vida, se lo merecen, pero lo que no me gusta es que tiren los alimentos, los deberían de regalar a la gente pobre, porque al tirarla están ofendiendo a Dios, ¿verdad madre Teresa?

-LOS ALIMENTOS son sagrados: un santo se condenó por tirar unas lentejas; si, es un pecado porque en el mundo hay mucha hambre.

Exigen la Renuncia de González Romo

LA LEGISLADORA panista doña María Teresa López García y el diputado priísta don Carlos Peña Badillo, hicieron causa común y exigen la renuncia de don Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, por su negligencia al no combatir la corrupción en el gobierno de don David Monreal.

-¡NAAA..!, NO lo lograrán ni en sueños, el Ernesto González, es el dedo chiquito del David Monreal, ‘El Holgazán’, lo adora.

-CIERTO, ‘El Gordo’ es inamovible, ni siquiera el ‘yéneral’ Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad, le hizo cosquillas en aquel enfrentamiento verbal que ambos tuvieron hace unos meses.

HUBO GENTE que dio por hecho que Ernesto chuparía Faros, pero no le pasó nada porque él es el dedo chiquito de ‘El Holgazán’, quien por otra parte ahí lo puso para que le cuidara las espaldas, porque tiene muchas broncas y el Ernesto las ha sabido lidiar, así es que ‘El Gordo’ está fi rme en su cargo.

El Cuento de Nunca Acabar...

EL HOLGAZÁN tiene, desde que comenz ó a gobernar Zacatecas, reparando las carreteras y nomás no termina.

-NO termina porque no hace bien su chamba, apenas acaba de reparar una carretera cuando tiene que regresar a donde inició porque los baches surgen como hongos en cuanto llueve, porque trabajan con materiales chafas y hacen mal su trabajo.

-CUATRO AÑOS perdidos por hacer las cosas al estilo del .Tío Lolo, bien podrá terminar su sexenio El Holgazán, y las carreteras las podrá entregar como las recibi ó:¡todas dadas al cuas!

-NO LO dudo ni tantito, tenemos un gobernador muy irresponsable, valemadrista que, como lo ha demostrado, todo le vale una pura y dos con sal.

-BUENO ¿y qué pasó con la construcción de la presa Milpillas?

-SIGUE FRENADA, no obstante la tranquilidad de los ejidatarios, por lo que es factible -dicen- pronto se llegue a un arreglo.

-CON billetes baila el perro, sí les pagan bien sus tierras a los ejidatarios todos van a salir ganando.

Siguen las Inversiones en Aguascalientes

-VEO EN nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que siguen las inversiones en el vecino estado de Aguascalientes, hoy la gobernadora doña Teresa Jiménez informa que la empresa .Yokohama Invierte 464 Millones de Pesos en la Expansión de sus Instalaciones en ese Estado.

-DA ENVIDIA de la buena, brincos diéramos con que el David anunciara esas inversiones para Zacatecas.

-¡NUNCA LO verán nuestros ojos! El Holgazán no vino a gobernar Zacatecas, vino a saquearlo, no hay inversiones, pero sí mil patrones menos y 34 empleos perdidos, como lo informó el Jorge Miranda Castro.

POR ESO digo que Aguascalientes debería de prestarnos a su gobernadora para rescatar el barco que hundió David en los cuatro años y días que tiene desgobernando a Zacatecas.

-OJALÁ y se pudiera… o mandarlo un mes a Aguascalientes para que vea cómo se gobierna un estado.

-NAAA… ése no aprende ni lo redondo de la O, es un papanatas: ¡qué bueno que no siguió con la construcción del segundo piso del bulevar, se le hubiera caído, ¡jajaja¡ -¡DÚDELO! -ESE hombre es un verdadeo fracaso.

-TODO lo sale mal, ¿qué ha hecho bien?

-¡NADA, ni siquiera la reparación de carreteras!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.