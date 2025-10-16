Anuncian la Edición 2025 del Buen Fin

Para Fortalecer el Consumo Local

Por Miguel Alvarado Valle

Con el respaldo de autoridades estatales, municipales y del sector empresarial, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas (Canacozac) presentó la edición 2025 del Buen Fin, el evento de descuentos más importante del país, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Este año, la estrategia cumple su decimoquinto aniversario y amplía su duración a cinco días, con el propósito de impulsar el consumo interno y reactivar la economía local.

El presidente de Canacozac, Jesús Gabriel López del Bosque, destacó que el objetivo es fortalecer la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas zacatecanas, alentando a los consumidores a realizar sus compras en comercios formales y establecidos.

“El objetivo es que la derrama económica se quede en Zacatecas, que el consumo beneficie directamente a nuestras pymes y mipymes, y que los compradores tengan la garantía de adquirir productos con calidad y respaldo”, señaló.

López del Bosque precisó que durante el 2024 participaron cerca de seis mil empresas en el estado y este año se espera alcanzar al menos seis mil quinientas. Las inscripciones continúan abiertas a través del sitio oficial elbuenfin. org, donde los negocios pueden registrarse para aparecer en la plataforma nacional y así acceder a una mayor visibilidad en línea.

Además, invitó a los comercios a sumarse a la iniciativa Viernes Muy Mexicano, una estrategia mensual que promueve el consumo local y la fidelización de clientes durante todo el año. El presidente de la Canacozac informó que la derrama económica esperada para este 2025 supera los 61 millones de pesos, lo que representa un crecimiento aproximado del 8 por ciento respecto al año anterior.

La campaña también contará con una aplicación móvil que permitirá a los consumidores localizar ofertas mediante geolocalización, recibir notificaciones personalizadas y acceder a promociones exclusivas. Finalmente enfatizó la importancia de comprar en comercios establecidos, ya que estos cumplen con el pago de impuestos y ofrecen garantías sobre sus productos.

Indicó que en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se implementarán rondines de verificación para evitar abusos o publicidad engañosa, además, recordó que en ediciones pasadas se ha trabajado de forma conjunta para sancionar prácticas desleales y garantizar que los descuentos sean reales.