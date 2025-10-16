De La Paz a Mazatlán: 5 Razones Para Cruzar el Mar de Cortés en Ferry

Entre La Paz y Mazatlán, dos joyas del Pacífico mexicano, hay una forma de viajar que va más allá del simple traslado: el ferry Cabo Star, el más grande y moderno de Latinoamérica, operado por Baja Ferries. Este cruce de 12 horas convierte al Mar de Cortés, conocido como el “acuario del mundo” en el escenario perfecto para que el viaje forme parte de la experiencia.

1. Comodidad a tu medida

Desde cápsulas individuales de descanso hasta camarotes familiares, cabinas VIP y salas comunes con asientos reclinables, el ferry ofrece alternativas para cada tipo de viajero. También dispone de cabinas adaptadas para personas con movilidad reducida y la posibilidad de embarcar tu auto, bicicleta o motocicleta a bordo, para continuar la aventura al llegar al destino.

2. Experiencias en cubierta

El Cabo Star ofrece diversas opciones de entretenimiento y deleite. Un área de entretenimiento, música en vivo, restaurante con alimentos y bebidas incluidos, opciones a la carta, snacks y postres hacen que cada momento sea especial. En la cubierta superior, el bar y los espacios comunes con vista al mar son lugares ideales para divertirte o relajarte mientras disfrutas del horizonte.

3. Paisajes que inspiran

Viajar por mar siempre tiene un encanto especial, pero en esta ruta las panorámicas son espectaculares. Desde el ferry, podrás contemplar el vaivén del mar, el reflejo del sol sobre las aguas, la compañía de aves y fauna marina, atardeceres que se funden con el Pacífico y amaneceres que iluminan el horizonte. A bordo cada instante es un lienzo que transforma la travesía en una oportunidad para contemplar, fotografiar y recordar.

4. Compañeros de cuatro patas a bordo

El ferry también da la bienvenida a tus mascotas, para que todos en la familia puedan compartir la aventura. Cuenta con un área para perros y gatos, además de cabinas equipadas con cama y alimento, para que los peludos disfruten del trayecto tanto como tú.

5. El Mar de Cortés como protagonista

Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, el Mar de Cortés alberga una biodiversidad impresionante. Dependiendo de la temporada, podrás avistar delfines, ballenas, tortugas laúd y lobos marinos, que acompañan al ferry durante el recorrido y brindan un espectáculo natural único.

Al arribar a Mazatlán, la aventura continúa. Podrás recorrer su Centro Histórico, único en un destino de playa en México; admirar las vistas desde el Cerro del Crestón y recorrer la Farolesa, que te llevará por el mar hasta el Observatorio 1873, un lugar que cuenta con funicular, museos, aviario y skybar. También podrás descubrir los petroglifos de Las Labradas, situados junto al mar, o maravillarte en el Acuario Mazatlán, uno de los más grandes de Latinoamérica.

Los boletos para esta experiencia están disponibles en taquilla y en la página oficial de Baja Ferries: https://www.bajaferries.com.mx/

Zarpa desde La Paz rumbo a Mazatlán a bordo del Cabo Star y convierte tu traslado en una aventura que complementa el viaje.