Fortalece Policía Municipal de Zacatecas Programa Escuela Segura en la Primaria Héroes Patrios

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, puso en marcha el programa Escuela Segura en la Primaria Héroes Patrios, ubicada en la colonia Colinas del Padre.

Por segunda semana consecutiva, el equipo de proximidad social de la corporación visitó la institución con el firme propósito de fomentar ambientes escolares seguros, favorecer la convivencia y estrechar vínculos de confianza entre la comunidad y las autoridades.

En el acto inaugural estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Serrano Osornio; la síndica municipal, Wendy Valdez Organista; el regidor Óscar Contreras; y la encargada de la institución, Ariana Flores, quienes destacaron la importancia de promover espacios libres de violencia y fortalecer la cultura de la prevención.

El programa inició con la participación de alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, quienes formaron parte de dinámicas y talleres enfocados en la prevención de la violencia. Las actividades incluyeron ejercicios lúdicos coordinados por el Departamento de Trabajo Social, la charla “Tipos de violencia y sus consecuencias en jóvenes infractores”, impartida por el área de Psicología, así como acciones de proximidad social encabezadas por elementos operativos de la corporación.

El secretario Gustavo Serrano Osornio detalló que la intervención tendrá una duración de seis semanas, tiempo durante el cual se atenderá a más de 450 estudiantes, permitiendo además fortalecer el vínculo entre los alumnos y las autoridades escolares.

Por su parte, la síndica Wendy Valdez destacó que este programa es impulsado por el alcalde Miguel Varela Pinedo, quien busca desarrollar estrategias de prevención orientadas a promover valores, la convivencia pacífica y la cultura de la legalidad.

Este modelo de trabajo permite atender de manera temprana las causas de la violencia y fortalecer el tejido social, contribuyendo a la construcción de una seguridad ciudadana más humana, participativa y sostenible.

Con iniciativas como “Escuela Segura”, el Ayuntamiento de Zacatecas consolida una seguridad pública basada en la colaboración con la comunidad, donde las instituciones se convierten en aliadas de la ciudadanía para construir un Zacatecas más seguro y solidario.