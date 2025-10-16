Narcos Hieren a Cinco Policías de la Fiscalía en Enfrentamiento

En Operativo, 11 Delincuentes son Detenidos

Por Margarito Juárez González

Villanueva, Zac. – Cuatro elementos de la Policía de Investigación y un perito de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) resultaron heridos en un enfrentamiento armado ocurrido en la carretera federal 54, en los límites con el municipio de Tabasco; todos ellos fueron llevados a diversos hospitales de la capital del estado.

Se sabe que la agresión armada fue con explosivos, tres patrullas resultaron dañadas, además de la cinta asfáltica, por lo que autoridades advirtieron que el paso por la vía federal 54 podría quedar fuera de circulación por varias horas.

De acuerdo con fuentes oficiales, el enfrentamiento entre los peligrosos delincuentes y los elementos de la FGJE se suscitó alrededor de las 04:45 horas de este miércoles en las inmediaciones de la comunidad Zapoqui, que está en los límites con Tabasco. Según detallaron, la agresión se suscitó cerca de la Laguna El Carretero, donde se ubica la subida conocida como La Parida donde se presume se ocultan los narcos por la falta de comunicación que existe en esa zona.

Los Policías de Investigación pidieron el apoyo de los socorristas de la Cruz Roja Mexicana además del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil así mismo de la Red de Emergencia de Zacatecas (Remeza), quienes atendieron a cada uno de los lesionados y los trasladaron a diversos hospitales en la capital del estado.

Los Policías de Investigación fueron apoyados por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN) y Militares, quienes realizaron operativos de búsqueda de los sicarios en la mancha urbana como en la zona rural.

Arrestan a 11 Miembros de la Delincuencia Organizada

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó la detención de 11 delincuentes durante los operativos desplegados desde la madrugada de ayer por fuerzas de seguridad en la cabecera municipal de Tabasco.

Entre los detenidos hay dos objetivos prioritarios, uno originario de Tamaulipas y José “N” alias “El Braca”, originario de Villanueva, quien fue detenido a principios de año por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, pero quedó en libertad por una determinación judicial.

La Fiscalía informó que a los detenidos se les aseguraron diez armas de fuego largas, cartuchos, cargadores, narcóticos y un vehículo. Además se dio a conocer que ya fueron dados de alta los cuatro agentes de la Policía de Investigación y un perito que resultaron lesionados durante la agresión armada ocurrida en la madrugada.