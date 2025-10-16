Zacatecas Impulsa la Campaña “Huellitas de Plata” Para Fortalecer el Turismo Pet Friendly en la Capital

El Ayuntamiento de Zacatecas encabezado por el presidente Miguel Varela, a través de la Dirección de Turismo y la Dirección de Medio Ambiente, en colaboración con Be Doggy, presentó la campaña “Huellitas de Plata”, una iniciativa que busca integrar una red de negocios y comercios pet friendly en la capital del estado.

Como parte del programa, los establecimientos participantes ofrecerán un “pasaporte Huellitas de Plata”, el cual será sellado en cada visita y permitirá a los usuarios acceder a promociones y beneficios exclusivos.

La directora general de Turismo, Berenice Villagrana, explicó que esta campaña tiene como objetivo incentivar el turismo responsable y con sentido social:

“Buscamos fomentar la visita a nuestra ciudad a través de acciones que promuevan la conciencia y el respeto hacia los animales de compañía. Además, la Dirección de Medio Ambiente impartirá capacitaciones para los comercios participantes sobre el cuidado de las mascotas, la limpieza de los establecimientos y otros temas relacionados”, señaló.

Por su parte, el secretario particular del alcalde, César Herrera Ceniceros, destacó que con estas acciones Zacatecas capital reafirma su vocación turística al abrir espacios incluyentes y amigables para las familias y sus mascotas.

“Uno de los objetivos de esta administración es recuperar la vocación turística del municipio con lugares donde las personas puedan disfrutar y traer a sus mascotas, que son parte fundamental de las familias”, apuntó.

Con “Huellitas de Plata”, el Ayuntamiento de Zacatecas busca consolidar una ciudad más amigable, sustentable e incluyente, fortaleciendo su oferta turística y promoviendo la convivencia responsable entre visitantes, habitantes y sus compañeros animales.