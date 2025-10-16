Aguascalientes, Sede del 81º Congreso y Campeonato Nacional Charro

En la Arena San Marcos

Del 17 de octubre al 9 de noviembre se llevará a cabo este evento en la Arena San Marcos; reunirá a lo más selecto de la charrería de México y Estados Unidos.

Participarán 171 equipos varoniles, 122 escaramuzas y 15 charros completos.

Del 17 de octubre al 9 de noviembre, Aguascalientes será sede del LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro “Pascual Ortiz Rubio-Vive Libre”, que reunirá a lo más selecto de la charrería de México y Estados Unidos.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa la directora del Buró de Congresos y Visitantes (BCV) del estado de Aguascalientes, Verónica González López, y el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro.

Detallaron que este importante evento tendrá como escenario la Arena San Marcos y contará con la participación de 171 equipos varoniles en las categorías “AAA” y “AA”, además de 122 escaramuzas y 15 charros completos; añadió que también se contempla un variado programa que incluye actividades culturales, sociales y recreativas.

La titular del BCV precisó que este evento dejará una importante derrama económica para Aguascalientes y consolidará al estado como la “casa de la charrería”; asimismo destacó que la entidad cuenta con la mejor infraestructura para la realización de eventos magnos, tanto deportivos, culturales, artísticos, de entretenimiento y espectáculos.

Salvador Barajas del Toro agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y de la gobernadora Tere Jiménez para la organización de este evento, así como su compromiso con el impulso al deporte nacional por excelencia. “Gracias por todo el apoyo que brindan a la familia charra”, subrayó.

Por último, dijo que la inauguración de las actividades deportivas se llevará a cabo este sábado 18 de octubre a las 11:00 de la mañana y el acceso será totalmente gratuito, por lo que invitó a todas las familias de Aguascalientes a asistir y disfrutar del espectáculo charro.

En la rueda de prensa que se realizó en las instalaciones de la Arena San Marcos, también estuvieron presentes Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes; Gerónimo Color Gasca, secretario de Tesorería y Finanzas de la Federación Mexicana de Charrería; y Gustavo Jiménez Castillo, presidente de la Unión de Asociaciones Charras del Estado de Aguascalientes.