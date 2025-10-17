Mi Jardín de Flores

¿No Serán Chivos Expiatorios?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Estamos actuando coordinadamente, desde el primer momento, y destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del Gobierno Federal, del Estado mexicano . digámoslo así. para poder garantizar el apoyo a la población. En algunos lugares se requiere maquinaria de muchos lugares del país para poder avanzar en la limpieza. Obviamente, quisi éramos que todo esto fuera más rápido, pero están llegando equipos, está llegando apoyo, y no se va a dejar desamparado a nadie, a todo mundo se le va a apoyar: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Jueves 16 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Ernesto González y la Estafa Legislativa

YO RECUERDO al joven Ernesto González Romo, como un luchador contra la corrupción: él fue el que denunció la escandalosa ‘Estafa Legislativa’, si la memoria no me falla, en noviembre de 2021, recién llegaba don David Monreal a la gubernatura.

A CASI cuatro años de distancia, el joven exdiputado federal ya no es el mismo, el poder lo echó a perder y se sumó a las fi las de la corrupción y la impunidad.

-COINCIDO con usted, madre Teresa -dice doña Petra-, el Ernesto era un chavo honesto y echado pa’delante; buen parlamentario y honesto, con gran futuro y cien por ciento lopezobradorista, pero cayó en las redes de ‘El Holgazán’ y, desde entonces, valió chetos.

-YA SE veía venir -interviene don Roberto-, pues en cuanto David llegó a palacio, Ernesto se le puso de tapete y, como varios exdiputado involucrados en la ‘Estafa Legislativa’ ya estaban en el gabinete de David Monreal, se olvidó de la demanda y dejó de hacer ruido, lo que le valió que ‘El Holgazán’ le diera el cargo de secretario de la Función Pública, desde donde le cuida las espaldas al ‘desgobernador’ y también sus corruptelas.

-ECHÓ por la borda su buena trayectoria, a cambio de la codiciada ‘chuleta sexenal’, ¿qué pasaría con esa demanda?

-DE SEGURO se archivó, pues el Ernesto ya no la ratifi có su denuncia que involucraba, al menos, a 25 de los 30 diputados de esa legislatura y que ‘están -dijo en aquella ocasión- en grave riesgo de terminar en la cárcel por delitos fi scales y delincuencia organizada, dijo, pero fueron palabras que se llevó el viento, pues varios de los acusados ya estaban en el gabinete de David Monreal, como, la Gaby Pinedo que fungía como secretaria general de Gobierno; en fi n:todo quedó en esa acusación y el tiempo cerró la herida.

-PERO QUEDÓ la cicatriz y esa ningún cirujano plástico la ha podido desaparecer, ahí sigue como espada de Damocles que, cualquier político con poder puede evidenciar.

Escándalo Nacional

-NO CABE duda de que el narco es como la humedad: se mete en todas partes, lo comentó porque en Guadalajara acaban de detener a un capo de altos vuelos que se codeaba con altos personajes de la política, entre estos el gobernador Pablo Lemus Navarro.

EL capo se llama Nazario Ramírez Ramírez y era, a la vez, el secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco.

-¡SANTO DIOS, esa no me la sabía!

-PÁGINA 24 Jalisco, lo publicó en portada, madre Teresa.

-ES QUE hoy nomás alcancé a ver Página 24 de Zacatecas.

-PUES EL Omar García Harfuch lo capturó.

-A ESE es al que también nos deberían de prestar, el Batman es un chingón -dice doña Petra- y no se acobarda, él anda en operativos y no raja: esto lo deberían de aprender el francés Cristian Paul Camacho Osnaya y el general Arturo Medina Mayoral, que nomás se la pasan -según me dicen- viendo películas y documentales de Netfl ix, ‘trabajando horas nalga’.

DEBERÍAN de salir de sus ofi cinas, el Batman (Omar García Harfuch) se la pasa en los operativos, cuando le dispararon en aquella ocasión que lo emboscaron, eran alrededor de las 6:30 de la mañana, afortunadamente la camioneta estaba blindada: fue de película, porque pidió refuerzos y se armó gran balacera de ambos bandos: tres muertos, cinco heridos y 19 narcos del Cártel Jalisco detenidos: Harfuch fue hospitalizado y, gracias a mi Padre Dios, la libró.

Agresión Armada en Villanueva

AYER SE puso bien feo en Villanueva, en los límites con Tabasco, hubo un enfrentamiento narcos contra policías y llovieron balas de ambos lados, dejando un saldo de cinco elementos heridos: cuatro policías y un perito.

LUEGO se armó la bola y allá van todos tras los delincuentes y atrapan a 11 de ellos…

-DE INICIO habían informado que no habían detenido a ninguno; pero horas despu és salieron con esa novedad.

-PUES yo ya ni les creo: a lo mejor son chivos expiatorios, a los delincuentes se les atrapa en caliente, no horas después en redadas.

-AHÍ ESTÁN las fotos y las armas.

-PERO ¿NO se las sembrarían?

-LA POLICÍA es como la fregada, primero dijeron que no había detenidos y después salen que siempre sí: 11 están presos; a uno de ellos le dicen El Braca, quien había sido detenido a principio de año por portación de arma y ya andaba libre pero lo volvieron a detener por ser uno de los agresores: eso no me huele bien.

-PA.MÍ, que la policía no buscó a quiénes se las hizo, sino a quién cobrárselas, y ésos 11 fueron los paganos, esta nueva gobernanza no tiene credibilidad.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.