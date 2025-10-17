Aguascalientes y Zacatecas Fortalecen Lazos Turísticos con un Convenio Histórico Entre Leo Montañez y Miguel Varela

En un acto que consolida la hermandad y cooperación entre ambas capitales, los presidentes municipales Leo Montañez, de Aguascalientes, y Miguel Varela Pinedo, de Zacatecas, firmaron un Convenio de Promoción Turística que impulsará el intercambio económico, cultural y comercial, además de fortalecer el Turismo Médico Seguro en la región centro del país.

Durante la firma celebrada en el Salón Cabildo del Palacio Municipal de Aguascalientes, el presidente municipal, Leo Montañez dio la bienvenida a la comitiva zacatecana y destacó que esta alianza permitirá compartir buenas prácticas y generar mayores oportunidades de desarrollo y derrama económica.

“Por sus museos, su historia y su centro histórico, Zacatecas tiene mucho que ofrecer; y del mismo modo, Aguascalientes abre sus puertas con todo lo que tiene para compartir. Hay muchas áreas en las que podemos complementarnos y aprender unos de otros”, afirmó Montañez.

Como parte de esta colaboración, se instalaron carteleras promocionales en ambas ciudades, con información sobre el programa de Turismo Médico Seguro, mediante el cual los visitantes pueden acceder, a través de un código QR o el portal www.ags.gob.mx, a los directorios de hospitales, médicos certificados y servicios especializados disponibles en Aguascalientes.

Por su parte, el alcalde Miguel Varela Pinedo celebró este acuerdo que, dijo, representa un paso significativo para el desarrollo conjunto de las dos capitales.

“Agradecemos a la tierra de la gente buena por su hospitalidad. Cerca de 100 mil zacatecanos viven en Aguascalientes, lo cual refleja la cercanía y confianza entre nuestros pueblos. Reconocemos el crecimiento económico, la seguridad y la visión de desarrollo de Aguascalientes, que serán claves para fortalecer nuestros festivales y eventos turísticos”, expresó Varela.

El titular de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal (SETUM), David Enrique Morán Lomelí, subrayó que esta alianza representa un motor de bienestar, al fortalecer la conectividad y diversificar la oferta turística regional.

También participaron en la firma Yadira Azucena Salas Aguilar, síndica procuradora; Gustavo Granados Corzo, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales; Luis Enrique García López, secretario del Ayuntamiento; Wendy Guadalupe Valdez Organista, síndica municipal de Zacatecas, y Reginaldo Ávila Arciniega, regidor de la Comisión de Turismo y Cultura del Municipio de Zacatecas.