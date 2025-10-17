Ayuntamiento de Zacatecas Realiza Ajustes en el Gabinete Para Fortalecer la Administración Municipal

Durante la más reciente sesión de Cabildo, celebrada esta tarde de miércoles 15 de octubre, se aprobaron ciertos cambios en el Gabinete del Ayuntamiento de Zacatecas, con el objetivo de fortalecer algunas áreas estratégicas de la administración municipal.

El Presidente Municipal, Miguel Varela Pinedo, informó que los ajustes se realizaron en buenos términos y por motivos personales y académicos de algunos funcionarios, subrayando que este tipo de movimientos son naturales en cualquier administración pública.

En la Secretaría de Tesorería y Finanzas, Filiberto Hernández Venegas sustituye a Alma Judith de León Ayala. En la Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio, Carlos Emilio Ramírez Baltierra asume el cargo en relevo de Omar Alejandro Silva Luna. Asimismo, en la Oficialía Mayor y Administrativa, Fabián Márquez Salinas toma la estafeta de Sergio Delgado Carrillo.

El alcalde Varela Pinedo agradeció a los funcionarios salientes por su compromiso y dedicación en beneficio de la capital y reiteró que su gobierno seguirá trabajando con transparencia, eficiencia y cercanía con la ciudadanía.

“Seguiremos sumando esfuerzos para que, juntas y juntos, el cambio se consolide en Zacatecas”, concluyó el presidente municipal.