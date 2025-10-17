Conmemora el Ayuntamiento de Zacatecas a Mujeres Rurales en Cieneguillas

En conmemoración al Día Mundial de las Mujeres Rurales, el ayuntamiento capitalino que encabeza el alcalde Miguel Varela, a través del DIF capital, conmemoraron a las mujeres de las 22 comunidades, en Cieneguillas.

El alcalde Miguel Varela reconoció el importante papel que tienen las mujeres rurales para el desarrollo de sus comunidades, “este pequeño, pero significativo reconocimiento fue pensado y organizado desde DIF capital, con mucho cariño para todas ustedes y para reconocerles su gran labor que desempeñan todos los días”, expresó.

De igual forma, la directora de DIF capital, Mitzia Peláez, dijo que desde esta institución se continuará trabajando con la encomienda de la Presidenta Honorífica, Karla Estrada, a favor de las mujeres rurales, para promover su empoderamiento y mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, expresó que “ser mujer rural es nunca olvidar de dónde venimos, inculcar y fortalecer nuestros valores, gracias por su invaluable aportación para impulsar el desarrollo social, económico y familiar en cada una de sus comunidades; las puertas de DIF están abiertas para ustedes”.

Funcionarios municipales de diferentes áreas compartieron este bonito evento en un ambiente lleno de alegría y sana convivencia. Durante el evento por parte de DIF municipal, se hizo entrega de reconocimientos a mujeres que han tenido una importante aportación para el desarrollo de su comunidad.