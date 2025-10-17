David Monreal “no Apoya a los Presidentes Municipales, ni Siquiera a los de su Partido”

Tenemos una muy Mala Imagen Como Estado: Miguel Varela

Por Benny Díaz

Aguascalientes, Ags.- “Morena va a perder en Zacatecas en 2027, porque es lamentable lo que en estos años ha venido sucediendo en nuestro estado. Precisamente por eso estamos haciendo este convenio de hermanamiento y convocatoria para promover nuestra ciudad, que me queda claro, en estos últimos años tenemos una muy mala imagen como estado, y obviamente le afecta a la capital”, declaró en entrevista colectiva Miguel Varela Pinedo, presidente municipal de Zacatecas, durante su visita a Aguascalientes para 􀂿rmar un hermanamiento entre ambas capitales.

Varela Pinedo, presidente municipal de extracción panista, elogió la coordinación entre Leonardo Montañez Castro y Tere Jiménez Esquivel en favor de Aguascalientes. En contraste, señaló que en Zacatecas no existe esa posibilidad, ya que el gobernador David Monreal Ávila “no apoya a los presidentes municipales, ni siquiera a los que provienen de su mismo partido”.

El hermanamiento, dijo, busca que los aguascalentenses conozcan que la mala imagen del estado no sólo ha sido fomentada por el monrealismo, sino también por otros gobiernos anteriores.

“Obviamente afecta a la capital, los hechos que han sucedido de inseguridad alrededor de esta frontera que conectamos con Aguascalientes y otros estados. Pero hoy, nuestro convenio es para que más allá también de lo negativo, que lamentablemente le ha afectado a nuestra ciudad y nuestro estado, también le volvamos a recordar lo hermoso que es nuestra ciudad capital y lo bonito que es lo histórico, ciudad patrimonio de la Unesco y, pues bueno, ante esto, en ese sentido lo que me corresponde es brindar seguridad y hemos creado la policía turística, obviamente en nuestra ciudad con el centro histórico para darle ese recibimiento a los extranjeros y, por supuesto, a los aguascalentenses que gusten acompañarnos”.

Perder Todo

Por la gestión que ha encabezado David Monreal Ávila, el alcalde aseveró: “Está mal decirlo, pero en 2027 Morena va a perder todo en el estado y ser presidente municipal tiene un costo y por eso estamos haciendo hermanamientos con municipios amigos, con estados vecinos.

Después lo vamos a hacer con Durango con nuestro amigo Toño Ochoa, lo vamos a hacer incluso en otros estados, porque no porque seamos del mismo color partidista signi􀂿que que nos cerremos las puertas.

Esta pugna (con David Monreal) es simple y sencillamente por una mala idea que el gobernador ha hecho, que ha generado en contra de la voluntad de los zacatecanos y que esta es una mala imagen que se ha creado de nuestro estado”, pero confío en que sus medidas “es un bene􀂿cio que va a atraer turismo y regresarle a las familias zacatecanas el turismo y la tranquilidad que nos ha caracterizado durante varias décadas”.

Migración

La migración de zacatecanos hacia Aguascalientes no sólo responde a la inseguridad, también “porque ha tenido un desarrollo importante industrial en las últimas décadas y eso ha generado que muchos estudiantes egresados de universidades de Zacatecas vengan a trabajar, y efectivamente, en los últimos años ha habido muchos que han venido para acá y agradecemos la atención y el recibimiento que han dado a miles de familias zacatecanas”.

Reconoció que, como presidente municipal, no tiene la capacidad para implementar un blindaje como el que existe en Aguascalientes, el cual ha permitido evitar situaciones similares a las que enfrentan municipios zacatecanos colindantes como Jalpa, Tabasco, Loreto, Ojocaliente, Luis Moya, Genaro Codina y Cuauhtémoc.

“En ese sentido yo creo que estamos tomando buenos ejemplos de Aguascalientes y ya estuve en la o􀂿cina de mi querido Leo (Montañez) y ya vi el sistema de bacheo, el sistema de servicios públicos, vialidad, predial… y la verdad es que es un ejemplo que nos motiva a nosotros como zacatecanos a seguir el gran ejemplo de lo que hacen aquí en Aguascalientes y por lo tanto muy reconocido a nivel nacional”.

Lo Aleja de la Presidenta

Miguel Varela Pinedo mantiene una relación tan mala con David Monreal Ávila, que la presidenta “Claudia Sheinbaum Pardo ha ido seis o siete veces a Zacatecas desde que ganó la elección y el gobernador nunca me ha invitado (a los eventos), mejor lo hicieron cuando vino a esta capital con nuestra amiga, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, [que] me hizo el favor de invitarme el 4 de septiembre y estuve al lado de mi amigo Leo Montañez y tenemos mejor atención de gobierno federal que de gobierno del estado (de Zacatecas)”.

Por último, el presidente municipal recordó que uno de los desencuentros más fuertes que ha tenido con David Monreal fue porque se opuso a un segundo piso en el bulevar Adolfo López Mateos, con un costo de tres mil 652 millones de pesos y una extensión de sólo “3.

6 kilómetros que le iba a afectar el nombramiento a la ciudad de patrimonio de la Unesco a nuestra querida capital y gracias a que ganamos, y que fue un compromiso de campaña, dijimos que no íbamos a autorizar esos permisos que corresponden otorgar al municipio y esperamos que en un futuro no muy lejano, Zacatecas recupere la seguridad”.