Vive la Tradición de la Feria del Cartón

Cuenta con 189 Stands de Expositores del Varios Estados

Por Rafael Hernández Guízar

En el parque Morelos de Guadalajara se encuentra ya en funcionamiento la tradicional Feria del Cartón, el Juguete Mexicano y el Heno 2025.

La feria representa una de las tradiciones culturales más importantes de la ciudad, e incluso del país, debido a la participación de expositores de todo México, dijo Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos FROC – CONLABOR.

Y es que a lo largo de varias décadas, esta feria ha sido un referente importante no solo para promover los juguetes mexicanos, sino también para la celebración del Día de Muertos, por la gran cantidad de productos que se ofrecen en el parque.

La feria se encuentra establecida sobre el banquetón del parque Morelos, en el trayecto que abarca desde la calzada Independencia y la calle Baeza Alzaga, y cuenta al momento con 189 stands con expositores que provienen de estados como Tlaxcala, Michoacán, Durango, Querétaro, Jalisco, y el Estado de México.

Entre las cosas que pueden encontrarse, destacan los ornamentos necesarios para la implementación del altar de muertos, flores y calaveras de azúcar y chocolate, así como también gastronomía típica con productos tradicionales y referentes al día de los difuntos, además de juguetes hechos de madera, cartón y otros materiales muy tradicionales de la cultura mexicana.