Mi Jardín de Flores

En Aguascalientes ya lo Conocían…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Agradecemos a la tierra de la gente buena por su hospitalidad. Cerca de 100 mil zacatecanos viven en Aguascalientes, lo que refl eja la cercanía y la confi anza entre nuestros pueblos. Reconocemos el crecimiento económico, la seguridad y la visión de desarrollo de Aguascalientes, que serán claves para fortalecer nuestros festivales y evento turísticos”: Miguel Varela Pinedo, presidente municipal de Zacatecas.

“ESTAMOS actuando coordinadamente, desde el primer momento, y destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del Gobierno Federal, del Estado mexicano digámoslo así. para poder garantizar el apoyo a la población. En algunos lugares se requiere maquinaria de muchos lugares del país para poder avanzar en la limpieza. Obviamente, quisiéramos que todo esto fuera más rápido, pero están llegando equipos, está llegando apoyo, y no se va a dejar desamparado a nadie, a todo mundo se le va a apoyar. : Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Viernes 17 de octubre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

¡SANTO DIOS, qué quemada le dio el joven alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, al señor gobernador David Monreal Ávila, en su visita a esa ciudad para hermanar a ambas capitales!

-LAS cenizas no arden, madre Teresa, a El Holgazán ya lo conocían muy bien en aquella entidad, antes de agarrar hueso en el gobierno de mi cabecita de algodón, estuvo encargado de Morena, pero pronto lo quitaron porque lo único que logró hacer fue dividir el partido y vender candidaturas.

– QUE BUENA memoria tiene, doña Petra -interviene don Roberto-, la idea era que Saúl controlara Morena en Aguascalientes, pero al triunfo de LópezObrador, agarró hueso en el gobierno federal como coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

-PUES el alcalde don Miguel Varela fue muy bien recibido por las autoridades municipales de Aguascalientes y se llevó la primera plana de todos los periódicos locales, vaticinando que Morena, en 2027, perderá todo en Zacatecas por el mal gobierno de don David Monreal:

“MORENA va a perder en Zacatecas en 2027, porque es lamentable lo que en estos años ha venido sucediendo en nuestro estado. Precisamente por eso estamos haciendo este convenio de hermanamiento y convocatoria para promover nuestra ciudad, que me queda claro, en estos últimos años tenemos una muy mala imagen como estado y, obviamente, le afecta a la capital, declar ó en entrevista colectiva Miguel Varela Pinedo, presidente municipal de Zacatecas, durante su visita a Aguascalientes para rmar un hermanamiento entre ambas capitales.

VARELA Pinedo, presidente municipal de extracción panista, elogió la coordinación entre Leonardo Montañez Castro (alcalde) y Tere Jiménez Esquivel (gobernadora) en favor de Aguascalientes En contraste, señaló que en Zacatecas no existe esa posibilidad, ya que el gobernador David Monreal Ávila no apoya a los pr sidentes municipales, ni siquiera a los que provienen de su mismo partido.. .

EL hermanamiento, dijo, busca que los aguascalentenses conozcan que la mala imagen del estado no sólo ha sido fomentada por el monrealismo, sino también por otros gobiernos anteriores.

“OBVIAMENTE afecta a la capital, los hechos que han sucedido de inseguridad alrededor de esta frontera que conectamos con Aguascalientes y otros estados. Pero hoy, nuestro convenio es para que más allá también de lo negativo, que lamentablemente le ha afectado a nuestra ciudad y nuestro estado, también le volvamos a recordar lo hermoso que es nuestra ciudad capital y lo bonito que es lo histórico, ciudad patrimonio de la Unesco y, pues bueno, ante esto, en ese sentido lo que me corresponde es brindar seguridad y hemos creado la policía turística, obviamente en nuestra ciudad con el centro histórico para darle ese recibimiento a los extranjeros y, por supuesto, a los aguascalentenses que gusten acompañarnos.

Perder Todo

“POR la gestión que ha encabezado David Monreal Ávila, el alcalde aseveró: Está mal decirlo, pero en 2027 Morena va a perder todo en el estado y ser presidente municipal tiene un costo y por eso estamos haciendo hermanamientos con municipios amigos, con estados vecinos. Después lo vamos a hacer con Durango con nuestro amigo Toño Ochoa, lo vamos a hacer incluso en otros estados, porque no porque seamos del mismo color partidista signifi que que nos cerremos las puertas. Esta pugna (con David Monreal) es simple y sencillamente por una mala idea que el gobernador ha hecho, que ha generado en contra de la voluntad de los zacatecanos y que esta es una mala imagen que se ha creado de nuestro estado, pero confío en que sus medidas “es un benefi cio que va a atraer turismo y regresarle a las familias zacatecanas el turismo y la tranquilidad que nos ha caracterizado durante varias décadas…

Migración: Miles de Familias Zacatecanas

LA migración de zacatecanos hacia Aguascalientes no sólo responde a la inseguridad, también .

porque ha tenido un desarrollo importante industrial en las últimas décadas y eso ha generado que muchos estudiantes egresados de universidades de Zacatecas vengan a trabajar, y efectivamente, en los últimos años ha habido muchos que han venido para acá y agradecemos la atención y el recibimiento que han dado a miles de familias zacatecanas.. .

RECONOCIÓ que, como presidente municipal, no tiene la capacidad para implementar un blindaje como el que existe en Aguascalientes, el cual ha permitido evitar situaciones similares a las que enfrentan municipios zacatecanos colindantes como Jalpa, Tabasco, Loreto, Ojocaliente, Luis Moya, Genaro Codina y Cuauhtémoc.

EN ese sentido yo creo que estamos tomando buenos ejemplos de Aguascalientes y ya estuve en la ofi cina de mi querido Leo (Montañez) y ya vi el sistema de bacheo, el sistema de servicios públicos, vialidad, predial… y la verdad, es que es un ejemplo que nos motiva a nosotros como zacatecanos a seguir el gran ejemplo de lo que hacen aquí en Aguascalientes y por lo tanto muy reconocido a nivel nacional.

Lo Aleja de la Presidenta

MIGUEL VARELA Pinedo mantiene una relación tan mala con David Monreal Ávila, que la presidenta .

Claudia Sheinbaum Pardo ha ido seis o siete veces a Zacatecas desde que ganó la elección y el gobernador nunca me ha invitado (a los eventos), mejor lo hicieron cuando vino a esta capital con nuestra amiga, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, [que] me hizo el favor de invitarme el 4 de septiembre y estuve al lado de mi amigo Leo Montañez y tenemos mejor atención de gobierno federal que de gobierno del estado (de Zacatecas).. .

POR ÚLTIMO, el presidente municipal recordó que uno de los desencuentros más fuertes que ha tenido con David Monreal fue porque se opuso a un segundo piso en el bulevar Adolfo López Mateos, con un costo de tres mil 652 millones de pesos y una extensión de sólo 3.6 kilómetros que le iba a afectar el nombramiento a la ciudad de patrimonio de la Unesco a nuestra querida capital y gracias a que ganamos, y que fue un compromiso de campaña, dijimos que no íbamos a autorizar esos permisos que corresponden otorgar al municipio y esperamos que en un futuro no muy lejano, Zacatecas recupere la seguridad”, fi nalizó.

-PUES SÍ que Miguel Varela le dio su buena quemada a David Monreal.

-LAS CENIZAS no arden: sus intenciones de ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas, se le revirtieron: será uno de los peores gobernadoras de la historia.

-POBRE DE mi amado Zacatecas, tan lejos de Dios y tan cerca de la voracidad del cártel de los Monreal.

-NO BLASFEME.

-BUENO, yo me voy, se quedan cln Dios y María Santísima de Guadalupe.