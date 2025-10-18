Canacozac Busca Aumentar sus Ventas, Firma Convenio con Sindicato de la UAZ

Dará Descuentos en Negocios Afiliados

Por Nallely de León Montellano

Con la intención de fortalecer la economía local y generar redes de apoyo entre el comercio organizado y el sector académico, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas (Canacozac) y el Sindicato del Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ) firmaron un convenio de colaboración para ofrecer descuentos y beneficios en negocios afiliados.

El acuerdo permitirá que las y los docentes universitarios accedan a promociones en comercios identificados con un distintivo visible, mientras que los empresarios locales podrán ampliar su mercado y fortalecer sus ventas con una estrategia de consumo interno.

Para ello, los establecimientos interesados deberán registrarse ante la cámara y colocar un sticker oficial que permitirá identificar que forman parte del programa.

Representantes de la Canacozac explicaron que los negocios afiliados podrán definir libremente el tipo de promoción que ofrecerán, desde descuentos directos hasta paquetes especiales o ventas 2×1.

La cámara habilitó números de contacto y redes sociales para facilitar el registro y la entrega de los engomados, con la intención de que la lista de comercios participantes crezca en los próximos días y se comparta directamente con el gremio académico.

El convenio también contempla acciones conjuntas como ferias de empleo, actividades de capacitación y espacios de networking para impulsar el desarrollo económico regional. La Canacozac destacó que la intención es que lo que se produce y se vende en Zacatecas se consuma también en el estado, generando una derrama económica más sólida y cercana.

Durante el evento, la secretaria general del SPAUAZ, Jenny González Arenas, señaló que el sindicato busca no sólo mejorar las condiciones laborales del personal académico, sino también establecer alianzas que generen bienestar comunitario.

Reconoció que ante un panorama económico complicado, es necesario que distintos sectores se vinculen para sostener la economía local y apoyar al comercio zacatecano.

Tanto la Canacozac como el SPAUAZ llamaron a sus afiliados a participar activamente, tramitando sus credenciales y acercándose a los negocios identificados con el distintivo oficial del convenio, con la expectativa de que esta alianza se convierta en una red permanente de colaboración y apoyo mutuo.