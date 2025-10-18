La Actual Administración de la Capital se Solidariza con la JIORESA y Confirma que ha Cubierto con Todos los Pagos que le Corresponden

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente Miguel Varela Pinedo, lamenta la situación que actualmente enfrenta la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (JIORESA) y reitera su compromiso de colaboración para garantizar el correcto funcionamiento de este espacio esencial para la zona metropolitana.

La administración municipal ha manifestado su disposición de apoyar de forma solidaria y en el dentro del marco normativo vigente, para la reparación de la maquinaria conocida como “pata de cabra”, equipo fundamental para la movilidad y compactación de los desechos dentro del relleno sanitario, con un costo aproximado de 275,000 pesos.

Es importante señalar que la pasada administración municipal adquirió un compromiso económico extraordinario con la JIORESA por un monto de un millón de pesos, sin embargo, este recurso no fue pagado en su momento y el convenio que lo sustentaba feneció.

El Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su disposición de seguir trabajando de manera coordinada con los municipios integrantes de la JIORESA: Guadalupe, Morelos y Vetagrande, así como con el gobierno del estado, priorizando siempre la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la prestación eficiente de los servicios que contribuyen al bienestar de las y los zacatecanos.