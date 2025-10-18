Protección Civil de Zacatecas Impulsa Operativos de Rescate y Apoyo a Familias de Veracruz

En una significativa muestra de humanidad y solidaridad hacia las víctimas de las recientes inundaciones en el sur del país, el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, ha dispuesto el envío de brigadas de apoyo y ayuda humanitaria para las familias damnificadas del estado de Veracruz.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Zacatecas se han trasladado a la zona de desastre para realizar labores esenciales de reconocimiento y apoyo en los puntos más vulnerables.

El municipio de El Álamo, en Veracruz, ha sido uno de los focos de acción, ya que varias de sus colonias y comunidades se han visto gravemente afectadas, particularmente tras la caída de un puente crucial que conectaba diversas áreas.

Luis Felipe Quintanilla, director de Protección Civil del Ayuntamiento de Zacatecas, detalló que las brigadas municipales han implementado diversas acciones, focalizando su ayuda en las comunidades más afectadas de El Álamo, entre las que se encuentran Aguacate, Paseo del Álamo, Constitución y Guadalupe.

Las tareas implementadas por los elementos de Zacatecas son vitales y han incluido: Operativos de Atención Médica para asistir a las personas con lesiones o problemas de salud derivados de la contingencia; Limpieza y Desazolve de aguas negras y desechos para combatir el estancamiento y el foco de infección.

La Búsqueda y Localización de personas afectadas o extraviadas a causa de las fuertes inundaciones en la región, y Entrega de Víveres a través de dispositivos de seguridad en los lugares que permanecen incomunicados.

El director Quintanilla agradeció el respaldo total del presidente municipal, Miguel Varela, en estas acciones. “Esta es una muestra de humanidad y solidaridad que contribuye en el apoyo a quienes hoy más lo necesitan, a quienes han sido víctimas de la devastación en el sur de la República,” expresó el titular de Protección Civil municipal.

De esta manera, el Ayuntamiento de Zacatecas refrenda con esta acción su compromiso con la causa humanitaria, extendiendo la mano amiga a los hermanos veracruzanos en estos momentos difíciles.