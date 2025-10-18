Del 19 al 25 de Octubre, Será la Semana de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2025

Lleva a tu Mascota a Vacunar Gratis

Las vacunas estarán disponibles en los 85 Centros de Salud y en puestos móviles que se instalarán en los 11 municipios.

Los perros y gatos deberán tener al menos un mes de edad y encontrarse en buen estado de salud.

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) informa que del 19 al 25 de octubre se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2025, con el objetivo de proteger a las mascotas y prevenir contagios.

Durante esta jornada se tiene programada la aplicación gratuita de 138 mil 290 dosis de vacuna antirrábica en la entidad; el biológico es seguro y de alta calidad, y su aplicación permite interrumpir la circulación del virus de la rabia en animales domésticos, evitando su transmisión a los seres humanos.

La vacunación estará disponible en los 85 Centros de Salud y en puestos móviles que se instalarán en puntos estratégicos de los 11 municipios.

Finalmente, el ISSEA hizo un llamado a las y los propietarios de mascotas para que lleven a vacunar a sus animales de compañía. Los requisitos son que los perros y gatos tengan al menos un mes de edad y se encuentren en buen estado de salud.

Para más información sobre los puntos de vacunación, consultar la página de Facebook de la Secretaría de Salud https://www.facebook.com/SaludAgs/.