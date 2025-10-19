Mi Jardín de Flores

Temen Visitar Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“En Zacatecas necesitamos un gobierno que escuche, que esté cerca, que sienta con su gente y que acompañe en los momentos más duros”: José Narro Céspedes, diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Sábado 18 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Está Dando Resultados la Campaña Contra los Refrescos

LA CAMPAÑA que inició ‘mi cabecita de algodón’, en contra de los refrescos embotellados: coca, pepsi, fanta y demás beberecuas, sí está dando resultado: muchas de mis marchantas compran fruta para hacer aguas frescas: papaya, mango, limón, fresa, sandía, guayaba, manzana, plátano, durazno; sale más barato y es sano.

-Y USTED contenta porque sus ventas mejoran.

-PA’QUÉ digo que no si sí, pero lo más importante es bajar el consumo de azúcar, pues su alto consumo es nocivo para la salud: los refrescos provocan diabetes.

-ES CORRECTO -tercia don Roberto-, por eso yo me aviento mi cervecita.

-SÍ, LO sé, pero ¿por qué dejó de tomar Corona y la cambió a Pacífico?

-¡AH, POR dos razones!: para combatir el robo de agua a Zacatecas, y porque la Pací fico está elaborada con agua de Mazatlán, Sinaloa, y me sabe mejor; ya muchos de mis amigos dejaron la Corona y se avientan una Pacífico, allá sobra el agua, acá la cervecera se la está acabando…

-TIENE RAZÓN: la Corona nos están robando el agua y una forma de contrarrestar ese robo en despoblado es no consumir sus productos, los zacatecanos y zacatecanas deberíamos de hacer conciencia: si nosotros no cuidamos el agua, ¿quién lo hará? ¡Nadie, ellos se irán cuando hayan agotado los mantos freáticos!

-¡ACERTÓ, POR eso los ejidatarios de Jiménez del Téul, están en contra de la construcción de la presa Milpillas porque creen que su agua terminará en poder de la Corona, las mineras y otras empresas.

-‘EL PUEBLO no es tonto, los tontos son los que creen que el pueblo es tonto’, como bien lo dice mi ‘cabecita de algodón’.

-EXTRAÑA A López Obrador, ¿verdad?

-SÍ, PA’QUÉ es más que la verdad, aunque sé que el país está en buenas manos con la Dra. Sheinbaum y el hijo de la María Sorté: el Omar García Harfuch ‘Batman’, que le echa muchas ganas a su trabajo contra el narco, es impresionante su tren de trabajo, no duerme ese hombre: ningún jefe policiaco había atrapado a tanto narco como él.

-CIERTO, PERO atrapa a dos y al día siguiente los reponen con cuatro, son como hongos en tiempo de lluvia.

-SI SE fijan, la mayoría son jovencitos, incluso hasta niños, ¡no se vale que hagan eso!

-SON UNOS desgraciados, si su negocio es la droga, que toda se la vendan a los gringos, no a los mexicanos y menos a los chavitos, no se vale.

Buena la Visita del Alcalde de Zacatecas a Aguascalientes

-EN UN día, tres familias de Aguascalientes fueron asaltadas en carreteras de Zacatecas, lo que generó terror y desconfianza entre los aguascalentenses, por lo que muchos de ellos cancelaron su viaje a la capital del estado, pero la visita de hermandad que hizo el Miguel Varela a esa ciudad, frenó en algo el temor de visitar Zacatecas.

-NO, SU percepción está mal, la gente de Aguascalientes hace lo posible por no viajar a Zacatecas, miren lo que publicó la TRIBUNA LIBRE:

‘SICARIOS FUERTEMENTE armados perpetraron tres asaltos a varios aguascalentenses, sobre la Carretera Federal 45, en terrenos de Rancho Nuevo, Zacatecas, llevándose tres vehículos.

LAS CORPORACIONES policiacas del vecino estado persiguieron a los delincuentes hasta territorio de Aguascalientes, pero no los detuvieron.

‘DE ACUERDO con información extrao ficial, en el primero de los casos, dos panaderos se dirigían a San Pedro Piedra Gorda, Zacatecas, para dejar sus productos.

‘EN RANCHO Nuevo fueron interceptados por sicarios que esgrimían armas largas y los despojaron de dinero, celulares y de la unidad, Chevrolet S-10 gris, dejándolos a pie de carretera.

‘POSTERIORMENTE, INTEGRANTES de una familia, también de Aguascalientes, fueron atracados, siendo despojados, además de las pertenencias, de una vagoneta Ford Escape verde.

‘MIENTRAS QUE a un hombre, que salió́ de Aguascalientes hacia el vecino estado de Zacatecas, le quitaron el coche Kia Seltos tinto.

‘CAMINANDO LLEGARON hasta la Puerta de Acceso Norte, en el municipio de Cosío, donde pidieron ayuda.

‘DIJO LA Fiscalía General del Estado, que policías estatales y municipales de Zacatecas presuntamente localizaron uno de los vehículos, por lo que iniciaron una persecución hasta la comunidad El Salero, Aguascalientes.

‘AL OPERATIVO se unieron policías estatales y municipales, además de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pero los delincuentes no fueron localizados.

‘POSTERIORMENTE LAS víctimas fueron trasladadas al Ministerio Público para que interpusieran la denuncia penal’.

-HASTA AQUÍ la nota de TRIBUNA LIBRE.

-¡NOOO...

PUES por eso ya nadie quiere visitar Zacatecas!

-ME DICEN que este festival de calle tuvo menos gente que el año pasado.

-ES QUE el francés Cristian Paul Camacho Osnaya no termina de ponerse las pilas, en esa tesitura también anda el yéneral Arturo Medina Mayoral, quienes deberían de seguir el ejemplo de García Harfuch, que siempre anda en los operativos e investigaciones; él sí desquita el sueldo, el hombre casi ni duerme.

-ES UN garbanzo de libra y sí debería de tomarse como ejemplo, por eso ya hasta lo están candidateando para la Presidencia de la República.

-GENTE OCIOSA, es muy temprano para eso…

-SERÁ EL sereno, pero así están las cosas.

-BUENO, YO me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.